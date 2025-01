Max Verstappen und Kelly Piquet genießen Familienurlaub

Das Model Kelly Piquet (36) genießt einen romantischen Urlaub mit ihrem Freund Max Verstappen (27). Gemeinsam mit ihrer Tochter Penelope und dem Formel-1-Weltmeister verbringt die baldige Zweifachmama entspannende Tage in Österreich. Schon länger befindet sich das Paar in Lech am Arlberg, wo sie Ende vergangenen Jahres sogar weiße Weihnachten feiern konnten. Nun postet Kelly dazu auf Instagram einige private Eindrücke mit der Bildunterschrift: "Urlaubsfavoriten". Neben süßen Spaziergängen durch den Schnee mit Max und ihrer Tochter, die aus ihrer Beziehung mit Daniil Kvyat stammt, zeigt sie auch einige Erlebnisse ihres Ski-Abenteuers.

Auf einem Video saust ihre kleine Tochter begeistert die Piste herunter – sie scheint eine echte Ski-Enthusiastin zu sein. Als Highlight des Urlaubs genießt die Familie unter anderem eine romantische Kutschfahrt durch die Berge, doch auch die gemeinsame Zeit auf der Piste mit Freunden darf nicht fehlen. Dazu postet Kelly ein Gruppenfoto aus den Bergen. Die Fans der Influencerin zeigen sich total begeistert. "Das sind so hübsche Erinnerungen, deine Familie ist wunderschön", schreibt eine Followerin. Jemand anderes bezieht sich auf Kellys Schwangerschaft: "Du strahlst richtig, seitdem du schwanger bist."

Erst vergangenen Dezember gab Kelly über Instagram ihre Schwangerschaft bekannt. Auf der Social-Media-Plattform teilte sie dazu ein Foto, auf dem Max zärtlich ihren Babybauch streichelt, und schrieb dazu: "Ein kleiner Verstappen-Piquet ist auf dem Weg." Neben all den Aktivitäten mit Freunden und der Familie fanden die beiden auch noch etwas Zeit zu zweit. Zu Neujahr posierten sie und Max vor einem Feuerwerk und strahlten glücklich in die Kamera. Auch am Weihnachtsabend wurde es intim, als der Rennfahrer und seine Freundin Arm in Arm in eleganten Outfits vor der Kamera posierten.

Instagram / kellypiquet Kelly Piquet und ihre Tochter Penelope, Österreich 2025

Instagram / maxverstappen1 Max Verstappen und Kelly Piquet mit Babybauch an Weihnachten 2024

