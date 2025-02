So denkt Toni über seine "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehe

Toni (32) und Pia gaben sich im Rahmen der elften Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel das Jawort – und das, ohne sich jemals vorher gekannt oder gesehen zu haben. Die Verbindung der sozialpädagogischen Fachkraft und der Kauffrau im Gesundheitswesen war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt: Nach dem Sozialexperiment gingen die beiden getrennte Wege. Im exklusiven Interview mit Promiflash lässt Toni seine Ehe Revue passieren – immerhin nahm er an der Show ohne jegliche Beziehungserfahrungen teil. "Wenn man das Beziehung nennen kann. Ich glaube, um das Beziehung nennen zu können, war es zu kurz und die Umstände zu außergewöhnlich", wirft er ein.

Im Gespräch verrät der 32-Jährige zudem, wie er allgemein auf seine Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zurückblickt. "Ich bin nicht traurig darüber, dass ich mitgemacht habe. Es hat das Jahr für mich bereichert, ich habe etwas gemacht, was man sonst nicht macht. Sonst wäre es vielleicht ein Jahr gewesen wie jedes andere." Er habe viele Menschen kennengelernt – und auch durch die Expertinnen Sandra Köhldorfer (43) und Beate Quinn sowie den Experten Markus Ernst habe er einiges reflektiert und an neuen Blickwinkeln gewonnen: "Es war ein spannender Prozess. Ich bin jetzt schlauer, was es heißt, sich aufs Fernsehen einzulassen. Das war auch ziemlich anstrengend und hektisch – und dass es für den Zuschauer gemacht ist, habe ich natürlich auch gemerkt."

Aktuell ist Toni wieder Single – und sucht weiterhin nach seinem passenden Gegenstück. "Natürlich hoffe ich, dass ich irgendwann mal meinen Deckel finde und das wünschen mir auch ganz viele Menschen, die mir geschrieben haben. Vielleicht wird 2025 ja mein Jahr, mal sehen", zeigt er sich optimistisch. Von der zukünftigen Partnerin an seiner Seite hat Toni auch konkrete Vorstellungen, wie er gegenüber Promiflash preisgibt: "Mir ist vor allem ein freundliches, nettes Lächeln wichtig. Sportlich muss sie natürlich auch sein, weil ich gerne unterwegs bin und Sport mache." Auf Freundlichkeit, Empathie und Naturverbundenheit lege er ebenfalls großen Wert – und dass sie mit seiner "altmodischen" Art zurechtkommt.

Joyn / Christoph Assmann Toni und Pia mit den "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Sandra Köhldorfer und Markus Ernst

Joyn / Christoph Assmann Toni, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

