Chris Broy und Freundin Bella folgen sich nicht mehr im Netz

Seit vergangenem Oktober schwebt Chris Broy (35) im neuen Liebesglück: Der The 50-Kandidat hat in seiner Freundin Bella nach seiner Trennung von Realitystar Evanthia Benetatou (32) die neue Liebe gefunden. Die beiden sind sogar bereits zusammen in Chris' Wohnung in Köln gezogen und haben ihre Gefühle füreinander mit Partnertattoos auf ihrer Haut verewigt. Doch gibt es nun Ärger im Paradies? Dafür gibt es jetzt auf Instagram Anzeichen. Denn Bella folgt ihrem Liebsten auf der Social-Media-Plattform nicht mehr. Und auch Chris ist der Germany Shore-Kandidatin entfolgt.

Was genau zwischen beiden vorgefallen ist, ist bisher nicht bekannt. Weder Chris noch Bella haben sich zu möglichen Beziehungsproblemen geäußert. Eher im Gegenteil: Denn wie aus ihren Instagram-Storys hervorgeht, verbrachten sie beide am Samstag Zeit im gleichen Spa-Resort in Bad Saarow. Gemeinsam mit Influencern wie Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) besuchten sie Restaurants und ließen es sich in dem Luxushotel gut gehen. Auffällig ist jedoch, dass, obwohl beide am selben Ort waren, sie keine gemeinsamen Storys veröffentlichten. Es wirkt also so, als hätten sie die Zeit getrennt voneinander verbracht.

Wahrscheinlich ist also, dass Chris und Bella im Streit liegen. Auch mit seiner Ex-Partnerin Eva steht der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat nicht im Guten. Die beiden Realitystars haben einen gemeinsamen Sohn, George. Diesen habe der 35-Jährige seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen, wie Eva vor wenigen Wochen auf Instagram beteuerte. "Es besteht leider weder Kontakt, noch hat George seinen Erzeuger seit Juni 2024 wieder gesehen", ließ die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin ihre Follower wissen. Laut der gelernten Flugbegleiterin sei es Chris gewesen, der den Kontakt grundlos abgebrochen habe.

Instagram / bella_he_ Chris Broys Freundin Bella im Februar 2025

Instagram / chris_broy Chris Broy im Februar 2024

