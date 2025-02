Coupleontour-Ina spürt keine "mütterliche Bindung" zu Livi

Im Jahr 2022 wurden Ina (28) und Vanessa (28), damals noch bekannt als Coupleontour, gemeinsam Eltern. Seit ihrer Trennung im Herbst 2024 lebt die kleine Livi nun weiterhin bei Nessi in Berlin, während Ina allein nach Köln zog. Aufgrund der großen Distanz fragen sich die Follower der Blondine immer wieder, wie die Beziehung zu ihrer Tochter ist und wie oft die beiden derzeit überhaupt noch in Kontakt stehen. Um die Fragezeichen ein für allemal aus den Köpfen der Fans zu verbannen, gibt Ina in ihrer Instagram-Story einen ehrlichen Einblick in das Verhältnis zu Livi. "Vanessa und Livi sind ein unzertrennliches Team und wir führen zwei komplett getrennte Leben voneinander", erklärt die Influencerin.

Dieser Aussage fügt sie ein eindeutiges Statement hinzu: "Vielleicht ist es einigen von euch aufgefallen – ich habe inzwischen 'Mum of Liv' aus meiner Biografie entfernt." Eines stellt Ina jedoch sofort klar: Diese Aussage bedeute nicht, dass sie die kleine Livi nicht lieben würde oder nicht für sie da sein wolle. Jedoch habe sie durch ihren eigenen Schicksalsschlag nicht diese "enge, mütterliche Bindung, die viele erwarten" aufbauen können.

Kurz vor der Geburt der kleinen Livi im Jahr 2022 überschattete ein schlimmes Ereignis die eigentlich erfreuliche Zeit des einstigen Paares: Ina erlitt mit gerade einmal 26 Jahren einen schweren Schlaganfall. Als Vanessa und Inas kleines Wunder geboren wurde, lag Letztere noch im Koma. Als sie wieder aufwachte, war die eigentlich geplante Zeit für den Familiennachwuchs auf ihrer Seite vor allem damit geprägt, sich durch Rehamaßnahmen wieder zurück ins Leben zu kämpfen.

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi und Ina mit Baby im November 2022

Instagram / inaontour "Coupleontour"-Ina, November 2024