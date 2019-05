Unglaublich aber wahr: Marvel-Fans wünschen sich Danny DeVito (74) als nächsten Wolverine! Sie haben dafür sogar eine Petition ins Leben gerufen. Dass Petitionen ihre Wirkung haben können, zeigt das jüngste Beispiel um ein Remake der finalen Staffel von Game of Thrones, die weit über eine Million Unterstützer gefunden hat. Aber ein kleiner, älterer Mann als Nachfolger von Hugh Jackman (50) als waschechter Wolverine?

Der Schauspieler ist 74 Jahre alt, 1,47 Meter groß und mit seinem Wohlstandsbäuchlein optisch so ziemlich das Gegenteil vom Inbegriff eines Superhelden. Trotzdem rief ein Fan laut Just Jared eine Petition ins Leben, die Danny als neuen Wolverine-Darsteller bei “X-Men” fordert. Mittlerweile haben sich immerhin bereits 10.000 User dafür ausgesprochen. Das klingt allerdings eher wie ein schlechter Scherz und die Chance, dass der Bitte nachgekommen wird, scheint mehr als gering zu sein.

Ein Aspekt aber ist nicht ganz so absurd, wie man zunächst denken mag: Im Gegensatz zum 1,88 Meter großen Hugh ist die Original-Comic-Figur viel kleiner. Dennoch wird Danny kaum in den Jungbrunnen fallen oder sich plötzlich in ein Muskelprotz verwandeln und man darf davon ausgehen, dass viele Leute die Idee nur unterstützen, weil sie so lustig ist. An Fans mangelt es der Hollywood-Legende dagegen nicht: In New Jersey wurde ihm am 17. November sogar ein eigener Feiertag gewidmet.

Getty Images Hugh Jackman im Juli 2013

Getty Images Danny DeVito, Kino-Star

Getty Images Danny DeVito im September 2018

