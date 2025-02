Diesen Dschungelcamper wünschen sich die Zuschauer raus

Tag zehn im Dschungel – und wieder muss ein Camper das Feld räumen. Doch wen wollen die Zuschauer nicht mehr am berühmt-berüchtigten Dschungelcamp-Lagerfeuer sehen? Eine Promiflash-Umfrage [Stand: 2. Februar, 17:15 Uhr] malt ein eindeutiges Stimmungsbild: 636 von insgesamt 1.560 Lesern (40,8 Prozent) haben die Nase voll von Edith Stehfest. Doch auch gegen einen Exit von Jörg Dahlmann (66) scheinen die Reality-Liebhaber nichts zu haben: Der Ex-Sportkommentator sammelte immerhin noch 291 Stimmen (18,7 Prozent) gegen sich. Auch für Nina Bott (47) könnte es wohl eng werden, denn 162 Personen (10,4 Prozent) wollen die GZSZ-Schauspielerin nicht mehr im australischen Busch sehen.

Und wer kann sich derzeit noch in Sicherheit wiegen? Laut Voting muss sich Maurice Dziwak (26) heute am wenigsten Sorgen machen. Nur 35 Personen (2,2 Prozent) stimmten gegen ihn. Mit nur 40 Gegenstimmen (2,6 Prozent) ist Anna-Carina Woitschack (32) dem Realitystar in Sachen Beliebtheit dicht auf den Fersen. Nur ein Vote mehr, also insgesamt 41 Leserstimmen (2,6 Prozent) bekam Timur Ülker (35). Der GZSZ-Star ist somit auf Platz drei der beliebtesten Dschungelcamper nach Voting.

Ob sich Timur auf dem Voting-Ergebnis heute ausruhen kann? Schließlich wurde der 35-Jährige an Tag neun in der Promiflash-Umfrage sogar zum beliebtesten Camper gewählt und musste trotzdem neben Yeliz Koc (31) um den Verbleib im australischen Busch zittern. Für den Schauspieler haben die Anrufe jedoch noch knapp gereicht, sodass die Reality-TV-Bekanntheit das Feld räumen musste – ganz zu ihrem Erstaunen.

RTL Edith Stehfest an Tag sieben im Dschungelcamp 2025

RTL Timur Ülker im Dschungelcamp 2025

