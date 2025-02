Dritter Exit: Wer soll heute das Dschungelcamp verlassen?

Im diesjährigen Dschungelcamp geht es nun Schlag auf Schlag. Am Freitag musste der Weltrekordhalter im Zehnkampf, Jürgen Hingsen (67), die australische Wildnis verlassen. Und auch am Samstagabend traf es einen Camper: Für Kandidatin Yeliz Koc (31) riefen die Zuschauer am wenigsten an – und somit hieß es für die Influencerin Koffer packen. Nun haben noch zehn Promis die Chance auf die Krone. Doch wer hat den Dschungelthron nicht verdient? Stimmt hier ab, wer als Nächstes fliegen soll!

So langsam kochen die Gemüter im Dschungelcamp über. An Tag neun dachte Sängerin Edith Stehfest nach einer Auseinandersetzung mit Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss sogar kurzzeitig an einen freiwilligen Exit. Sportkommentator Jörg Dahlmann (66) machte sich am Samstagabend im Dschungelcamp unbeliebt. Mit seinen umstrittenen Aussagen über US-Präsident Donald Trump (78) eckte er besonders bei GZSZ-Star Nina Bott (47) und Realitystar Maurice Dziwak (26) an. Dafür konnte der ehemalige SPORT1-Mitarbeiter in der Dschungelprüfung zeigen, was in ihm steckt. Zusammen mit Schauspieler Timur Ülker (35) holte er fünf Sterne fürs Team. Darüber war sicher besonders Realitystar Sam Dylan (33) froh. Denn zum ersten Mal wurde nicht er in die Prüfung geschickt.

Im Dschungelcamp kann alles passieren und kein Favorit ist sicher. Das hat die Entscheidung am Samstagabend gezeigt. Denn Yeliz hat fest damit gerechnet, noch weiterzukommen. Im Dschungel sei sie "noch nicht fertig gewesen", wie sie in der Stunde danach sichtlich mitgenommen betonte. "Ich hätte gerne noch gezeigt, was ich kann", erklärte die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Besonders in einer Dschungelprüfung hätte sie gerne noch gezeigt, was in ihr steckt.

Anzeige Anzeige

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Jörg Dahlmann und Timur Ülker im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige