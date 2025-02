Jennifer Lopez bricht nach Filmpremiere in Tränen aus

Bei der Premiere ihres neuen Films "Kiss of the Spider Woman" auf dem renommierten Sundance Film Festival kamen Jennifer Lopez (55) die Tränen. Die Sängerin und Schauspielerin zeigte sich laut Gala zutiefst bewegt von der begeisterten Resonanz des Publikums und der Kritiker. "Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet", erklärte sie emotional in einer Fragerunde nach der Vorführung. Unter Tränen fügte sie hinzu: "Das ist mein wahr gewordener Traum."

Die 55-Jährige spielt eine Hauptrolle in der Verfilmung des berühmten Broadway-Musicals von 1993, das wiederum auf dem Werk des argentinischen Autors Manuel Puig basiert. Für Jennifer sei der Film ein Herzensprojekt gewesen, da er sich musikalisch und thematisch mit den Geschichten von Ausgrenzung und innerem Wachstum auseinandersetzt. In einem späteren Instagram-Post ließ Jennifer ihre Fans noch einmal ihre Dankbarkeit spüren: "Mein Herz ist so erfüllt. Dieses Projekt war eine wahre Arbeit der Liebe und eure Begeisterung zu sehen, bedeutet mir sehr viel. Ich bin so dankbar!!! Wenn ich an die Botschaft und die Musik denke, kann ich es kaum erwarten, dass ihr diesen Film erlebt, wenn er endlich herauskommt. Eure Unterstützung inspiriert mich bei jedem Schritt auf dem Weg."

Jennifer begeistert seit Jahrzehnten als Multitalent, jongliert zwischen Gesang, Film und Tanz. Obwohl sie privat aktuell mit der Scheidung von Ben Affleck (52) eine Niederlage verkraften musste, bringt ihr der Erfolg mit dem Film "Kiss of the Spider Woman" beruflichen Aufschwung. Trotz ihres Ruhms betont Jennifer jedoch immer wieder, wie wichtig ihre Fans und die Unterstützung ihrer Familie für sie sind. "Am Ende des Tages", so sagte sie einmal in einem Interview, "geht es mir nicht nur um den Erfolg, sondern darum, Menschen zu berühren."

Getty Images Jennifer Lopez, Oktober 2021

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

