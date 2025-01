So geht Jennifer Lopez mit der Scheidung von Ben Affleck um

Jennifer Lopez (55) genießt ihr neues Kapitel im Leben, nachdem ihre Ehe mit Ben Affleck (52) zu Ende gegangen ist. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplaudert, ist die Sängerin nach der Scheidungsvereinbarung, die im Januar von beiden Parteien getroffen wurde, bereit für das neue Kapitel. "Sie genießt es, Single zu sein und fühlt sich wohl in ihrer Haut", betont er. Ihm zufolge bereut sie die Trennung nicht: "Sie war sehr verliebt in Ben, aber Liebe allein reicht manchmal nicht aus."

Mittlerweile habe sich die Musikerin an ihre neue Situation gewöhnt und eingesehen, dass die Trennung das Beste für sie gewesen sei. "Die Dinge haben sich so entwickelt, wie sie sollen, und zum Besten gewandt", ist sich die Quelle sicher. Im Augenblick habe sie einfach "Spaß", während sie "an einigen großen Filmprojekten arbeitet und sich darüber freut, wie großartig sie aussieht."

Dass J.Lo ihr Single-Dasein mittlerweile genießt, war allerdings nicht immer so. Im Interview mit Bunte gestand die Sängerin kürzlich, dass es nicht so leicht gewesen sei, die plötzliche Einsamkeit zu meistern. "Ich musste lernen, auf eine gesunde Weise allein zu sein – meine eigene beste Freundin zu sein", verriet Jennifer. Dieser Prozess sei nicht einfach gewesen, und sie habe an den Verhaltensmustern gearbeitet, die sie im Laufe der Jahre entwickelt hatte. Doch jetzt, da sie diesen Schritt gemacht hat, sei sie in der Lage, die Zeit mit sich selbst zu genießen.

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2025

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

