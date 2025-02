Kein Ring: Deshalb trägt Renée Zellweger Pflaster am Finger

Renée Zellweger (55) hat bei der Premiere ihres neuen Films in London für Spekulationen gesorgt. Die Schauspielerin, die erneut in die Rolle der charmant-chaotischen Bridget Jones schlüpft, trug ein auffälliges Pflaster am linken Ringfinger. Schnell brodelte die Gerüchteküche: Handelt es sich um einen Verlobungsring, den sie darunter versteckt? Seit über drei Jahren ist sie schließlich glücklich an der Seite von Ant Anstead (45), einem britischen TV-Moderator. Doch vor Ort klärte Renée das Rätsel im Gespräch mit Bild auf: "Ich habe mir den Knöchel am Finger am Flughafen verklemmt." Kein Juwel, sondern schlicht ein Missgeschick.

Ihre Rückkehr als Bridget Jones war trotzdem die Hauptattraktion des Abends. Der vierte Teil der beliebten Filmreihe, der den Titel "Bridget Jones: Verrückt nach ihm" trägt, erscheint 2025 – ganze neun Jahre nach dem letzten Teil. In ihrer Rolle, die bereits Kultstatus erreicht hat, wird Bridget diesmal mit neuen Turbulenzen konfrontiert. In der Geschichte ist sie mittlerweile verwitwet, doch ihren typisch chaotischen Charme verliert die Figur nicht. Fans können sich erneut auf komische Szenen, Liebesdrama und typische Pleiten der liebenswerten Hauptfigur freuen.

Privat scheint Renée, anders als ihre Filmfigur, längst das große Glück gefunden zu haben. Mit ihrem Partner Ant, der aus einer früheren Ehe den fünfjährigen Sohn Hudson hat, lebt sie in einem gemeinsamen Haus in Kalifornien. Freunde des Paares berichten, dass Renée eine innige Beziehung zu Hudson pflegt. Nachdem die Schauspielerin in der Vergangenheit einige herbe Liebesrückschläge verkraften musste, darunter eine annullierte Ehe mit Country-Star Kenny Chesney (56), scheint sie heute angekommen zu sein.

