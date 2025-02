Shakira rockt die Bühne der Grammys an ihrem 48. Geburtstag

Shakira (48) wird ihren Geburtstag auf ganz besondere Weise feiern – auf der Bühne der 67. Grammy Awards. Die Sängerin, die dieses Jahr für ihr Album "Las Mujeres Ya No Lloran" in der Kategorie Bestes Latin-Pop-Album nominiert ist, tritt am Sonntagabend, den 2. Februar, in der Crypto.com Arena in Los Angeles auf. Auf Instagram gab die Kolumbianerin mit ein paar Schnappschüssen aus den Proben bereits einen Einblick in ihre mit Spannung erwartete Performance. In gewohnt energiegeladener Manier zeigte Shakira einige ihrer ikonischen Tanzbewegungen und schrieb dazu: "Ich komme zurück auf die Grammy-Bühne, und das an meinem Geburtstag!" Ihre Fans dürfen sich also auf eine unvergessliche Show freuen.

Das Grammy-Wochenende ist jedoch nicht das einzige Ereignis, das die Sängerin in den kommenden Monaten beschäftigt. Im Mai startet sie ihre "Las Mujeres Ya No Lloran"-Welttournee, die ursprünglich verschoben wurde. Die Nordamerika-Etappe umfasst mehrere Stadionkonzerte und markiert Shakiras erste große Tour seit der "El Dorado"-Worldtour 2018. Ihr letztes Album – das erste seit sieben Jahren – spielte für die Musikerin eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung ihrer persönlichen Herausforderungen. Nach dem Ende ihrer Beziehung mit Gerard Piqué (38) im Jahr 2022, mit dem sie zwei Kinder hat, sei das Schreiben der Lieder für Shakira eine Art Heilungsprozess gewesen, wie sie im Oktober 2024 in einem Interview mit dem Magazin GQ Spain erklärte.

Die Sängerin hat in ihrer Karriere bereits drei Grammys gewonnen und gehört seit Jahrzehnten zu den größten Namen der Musikszene. Aber nicht nur die "Hips Don't Lie"-Interpretin wird bei der Preisverleihung ihr musikalisches Talent zum Besten geben: Auch Billie Eilish (23), Sabrina Carpenter (25) und Charli XCX (32) sind mit von der Partie. Neben ihnen stehen außerdem Musikgrößen wie Chappell Roan (26), Doechii, Benson Boone, RAYE oder Teddy Wims auf der Bühne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Shakira, Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige