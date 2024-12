K-Pop-Sensation: Stray Kids schreiben Billboard-Geschichte

Stray Kids haben mit ihrem neuen Album "Hop" Musikgeschichte geschrieben. Mitte Dezember veröffentlicht, debütierte das Album direkt auf Platz eins der Billboard 200 Charts, wie allkpop berichtete. Es ist bereits das sechste Mal in Folge, dass die südkoreanische Boygroup diese Spitzenplatzierung erreicht – ein einzigartiger Rekord in der 69-jährigen Geschichte der Billboard 200. Stray Kids verkauften in der ersten Woche beeindruckende 187.000 Einheiten ihres Albums. Die Gruppe reiht sich damit in die Liga von Acts wie BTS, Linkin Park und Dave Matthews Band ein, die ebenfalls mehrfach auf Platz eins vertreten waren.

Das neue Album wurde von der Band selbst produziert, inklusive ihres kreativen Teams 3RACHA, was ihre künstlerische Kontrolle und Eigenständigkeit untermauert. Ihren ersten Erfolg auf der Billboard 200 feierten die Stray Kids 2022 mit dem Mini-Album "Oddinary". Es folgten in kurzer Zeit die Alben "Maxident", "5-Star", "Rock-Star" und "Ate", die alle ebenfalls die Chartspitze erreichten. Kein anderer Musik-Act weltweit erreichte mit derartiger Konstanz sechs aufeinanderfolgende Nummer-eins-Alben. Aktuell befindet sich die Band auf ihrer Rekord-Welttournee, die sie bereits in 32 Länder mit 48 Shows führte.

Stray Kids, die 2017 von JYP Entertainment gegründet wurden, haben sich in nur wenigen Jahren zu einem globalen Phänomen entwickelt. Die Gruppe, bekannt für ihren experimentellen Sound und mitreißende Performances, besteht aus Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin und I.N. Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Rap, Gesang und emotionalen Themen haben sie sich weltweit Fans erspielt. Besonders herausragend ist der enge Zusammenhalt der Bandmitglieder, die ihre Songs oft auf persönliche Erfahrungen aufbauen. Ihre Dynamik und Leidenschaft für Musik machen Stray Kids nicht nur zu einer kommerziellen Erfolgsband, sondern auch zu einer Gruppe, die ihre Fans mit authentischen Storys berührt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stray Kids im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Stray Kids auf der Met Gala im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige