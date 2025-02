Zendaya und Tom Holland planen Hauskauf nach Verlobung

Tom Holland (28) und Zendaya Coleman (28) haben ihre Verlobung bekanntgegeben und planen bereits die nächsten Schritte in ihrer Beziehung. Der Schauspieler hat seiner Partnerin während der Feiertage 2024 in ihrem Familienhaus in Kalifornien einen Antrag gemacht. Das intime und romantische Ereignis sorgte für Begeisterung, nicht nur bei Zendayas Familie, die im Voraus über die Pläne informiert war, sondern auch bei den Fans, als die Schauspielerin ihren auffälligen Diamantring bei den Golden Globes 2025 präsentierte. Nun sollen die Hochzeitsvorbereitungen in vollem Gange sein, sogar ein Termin im Sommer oder spätestens Herbst wird angepeilt.

Wie Insider berichten, planen die beiden mehr als nur ihre Hochzeit: Sie suchen auch nach einer gemeinsamen und größeren Immobilie. Dabei soll es sich um Häuser handeln, die nicht nur genügend Platz für ihre Zukunft bieten, sondern auch strategisch klug in der Nähe ihrer jeweiligen Familien liegen. Vor allem ihre vollen Terminkalender könnten die Organisation der Feier erschweren, doch bislang soll alles reibungslos verlaufen. "Es gibt viele logistische Herausforderungen, aber sie nehmen sich die Zeit dafür und können es kaum erwarten, endlich verheiratet zu sein", verriet eine Quelle gegenüber OK Magazine. Beide könnten sich aufeinander verlassen und seien nach wie vor unermüdlich glücklich miteinander.

Tom und Zendaya gelten seit Jahren als eines der beliebtesten Paare in Hollywood. Kennengelernt haben sich die beiden am Set der Spiderman-Filmreihe, wo sie nicht nur auf der Leinwand, sondern schließlich auch privat ein Traumpaar wurden. Tom, der als äußerst familiär gilt, machte seiner zukünftigen Frau den Antrag erst, nachdem er traditionell bei ihrem Vater um Erlaubnis gebeten hatte. Zendaya, die neben ihrer Schauspielkarriere auch als Sängerin erfolgreich ist, lobte immer wieder ihre harmonische Beziehung. Ein Insider schwärmte: "Die beiden sind wirklich beste Freunde. Ihre Verbindung ist so gesund und ausgeglichen – der nächste Schritt war nur eine Frage der Zeit."

Collage: Getty Images, Getty Images Zendaya Coleman, Hollywoodstar

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

