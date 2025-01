Heiraten Zendaya und Tom Holland etwa schon diesen Sommer?

Zendaya (28) und Tom Holland (28) sind verlobt – doch damit nicht genug: Jetzt behauptet ein Insider gegenüber Ok!, dass die Schauspieler schon mitten in der Planung ihrer Traumhochzeit stecken. Die "Dune"-Darstellerin wünsche sich, ihrem Liebsten bereits diesen Sommer das Jawort zu geben. "Sie wollte schon immer eine Sommerbraut sein", betont der Informant und fügt hinzu: "Sie haben bereits hin und her überlegt, ob sie in Italien heiraten sollen. Beide lieben diese Idee. Oder doch lieber auf einem luxuriösen Privatanwesen mit Meerblick in L.A."

Aber nicht nur Zendaya hat offenbar bereits klare Vorstellungen von dem besonderen Tag – auch Tom male sich die Zeremonie bereits in Gedanken aus. "Er möchte, dass sie ihr Gelübde bei Sonnenuntergang ablegen", berichtet der Promi-Experte. Dabei steht Romantik für den "Spider-Man: Homecoming"-Hauptdarsteller wohl an erster Stelle. Der Insider verdeutlicht: "Er weiß, dass es ein magischer Moment sein wird."

Zendaya und Tom gehen bereits seit mehreren Jahren Hand in Hand durchs Leben. Nach einer jahrelangen Freundschaft bestätigten die beiden 2021, dass sie sich ineinander verliebt haben. Mittlerweile gelten sie als regelrechtes Traumpaar in Hollywood. Anfang 2025 wurde dann bekannt, dass sich Zendaya und Tom verlobt haben. Bei der Verleihung der Golden Globe Awards präsentierte die Beauty erstmals ihren Verlobungsring.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A.

Anzeige Anzeige