Laura findet Yeliz' "Prominent getrennt"-Spoiler "unfair"

Laura Peuker gehört ebenso wie Yeliz Koc (31) zum diesjährigen Prominent getrennt-Cast. Während die ehemalige Temptation Island-Verführerin eigentlich ziemlich gespannt auf die Ausstrahlung der kommenden Staffel ist, gibt es eine Sache, die sie stört: Sie findet es blöd, dass die einstige Make Love, Fake Love-Lady und ihr Partner Jannik Kontalis den Zuschauern schon gespoilert haben, dass sie bei den Dreharbeiten wieder zueinander fanden. "Ich finde es für die Zuschauer immer total unfair, deswegen halte ich mich jetzt auch bedeckt. Ich dürfte natürlich auch was zu meinem Beziehungsstatus sagen, aber ich mache es extra nicht", betonte sie auf dem Mates Dates Event gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Ich möchte, dass es spannend bleibt. Das ist einfach nur PR jetzt gerade, meiner Meinung nach."

Die Reality-TV-Bekanntheit nimmt gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Jonny Jaspers an der Staffel teil. Das einstige Paar trennte sich in der Vergangenheit bereits einmal, traf jedoch bei Ex on the Beach wieder aufeinander und gab seiner Liebe eine zweite Chance. Im vergangenen August machte Laura jedoch nach einigen Spekulationen öffentlich, dass es zwischen ihr und dem ehemaligen "Temptation Island"-Verführer aus sei. "Um die Frage, die seit sechs Wochen ununterbrochen gestellt wird, zu beantworten: Ja, ich habe mich von Jonny getrennt. Wir sind kein Paar mehr", verkündete sie auf Instagram.

Wie es mit den beiden während der Dreharbeiten für "Prominent getrennt" weiterging, bleibt abzuwarten – und ebenso, ob sie sich gegen die restlichen Ex-Paare durchsetzen konnten. Neben Laura und Jonny sowie Yeliz und Jannik treten nämlich noch einige weitere interessante Duos in der Realityshow an. Die Love Fool-Bekanntheiten Ariel und Giuliano, Beauty & The Nerd-Star Babu und Felix sowie die einstigen Sommerhaus-Kandidaten Christina Grass (36) und Marco Cerullo (36) wollen sich ebenfalls in den Challenges beweisen. Außerdem kämpfen die ehemaligen Are You The One?-Turteltauben Jana Klein und Sidar Sahin, die Love Island-Gewinner Jennifer Iglesias (26) und Nico Müller sowie die Bachelor in Paradise-Stars Pamela Ghazal und Alan Wey um den Sieg.

Anzeige Anzeige

Katrin Hautner / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

RTL Laura Peuker und Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige