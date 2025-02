Michelle Hunziker glaubt fest an Stefan Raabs ESC-Erfolg

Stefan Raab (58) ist zurück im TV und auch beim Eurovision Song Contest. In diesem Jahr ist der Entertainer wieder für den Musiker verantwortlich, der Deutschland vertreten wird. Der ESC findet 2025 in Basel in der Schweiz statt. Die Moderation des Finales übernimmt unter anderem Michelle Hunziker (48). Und sie glaubt, dass Stefan in der Lage ist, Deutschland eine obere Platzierung einzubringen. Seine Teilnahme sei "ein gutes Zeichen", betont sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Er sei ein sehr guter Producer und mit diesem Wissen könne man positiv bleiben. Einen Sieg würde Michelle toll finden: "Es wäre natürlich schön, wenn jetzt Deutschland gewinnen würde."

Welcher Musiker für Deutschland nach Basel reisen wird, entscheidet sich am 1. März im Finale des Vorentscheids. Und das Interesse, das Heimatland gemeinsam mit Stefan beim ESC wieder groß zu machen, war offenbar riesig. Mit Ende der Bewerbungsfrist im November vergangenen Jahres teilte RTL in einem Pressestatement mit, dass etwa 3.281 Bewerbungen eingegangen sind. Ein Ansturm, mit dem sicher die wenigsten gerechnet haben. Ganz allein wird der 58-Jährige den neuen Kandidaten aber nicht bestimmen. Mit ihm sitzen Elton (53) und Yvonne Catterfeld (45) sowie wechselnde Gastjuroren in der Jury.

In den vergangenen Jahren hielten die deutschen Erfolge beim ESC sich in Grenzen – meistens landeten wir eher auf den hinteren Rängen. 2024 schien sich das Blatt aber zu wenden – denn Sänger Isaak Guderian (30) eroberte die Herzen der Zuschauer. Mit der kraftvollen Performance seines Hits "Always On The Run" überzeugte der Musiker offenbar auch die ESC-Fans. Für den ersten Platz reichte es zwar nicht, aber Isaak schaffte es mit dem zwölften Platz auf die höchste Platzierung seit Jahren. Feiern wollte der zweifache Papa das unmittelbar nach dem Wettbewerb aber nicht. "Ich bin jetzt einfach nur müde. Ich will schlafen, ich bin richtig kaputt", meinte er zu RTL.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Bene Müller Stefan Raab, Entertainer

Anzeige Anzeige

Getty Images Isaak Guderian, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige