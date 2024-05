Nach ESC-Triumph: Wird Isaak Guderian jetzt richtig feiern?

Der Eurovision Song Contest ist zu Ende und Isaak Guderian (29) wieder zurück in Deutschland. Gewonnen hat der Sänger zwar nicht, doch er erreichte Platz zwölf – die beste Platzierung eines deutschen Künstlers seit Jahren. Eine große Party schmeißen will er aber nicht, denn dafür sei er viel zu erschöpft. "Ich bin jetzt einfach nur müde. Ich will schlafen, ich bin richtig kaputt", sagt er in einem Interview mit RTL. Er werde jetzt erst mal gar nichts machen. Eines müsse dann aber doch gefeiert werden: Denn während Isaak mit dem ESC alle Hände voll zu tun hatte, geriet sein Hochzeitstag glatt ein wenig in Vergessenheit.

Aber er habe auch noch eine unangenehme Aufgabe vor sich. Denn seinem älteren Sohn Louis habe er eigentlich versprochen, den ESC zu gewinnen. Dass Papa den Pokal aber nicht nach Hause bringt, weiß der Kleine noch nicht. "Louis ist irgendwann so gegen 22 Uhr eingepennt. Der hat noch gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Wir werden es ihm schonend beibringen", erzählt der "Always On The Run"-Interpret und überlegt dann lachend: "Vielleicht erzählen wir ihm einfach, dass ich gewonnen habe." Immerhin habe er wie versprochen die Socken getragen, die Louis ihm zum Geburtstag schenkte. "Die Gitarrensocken von meinem Sohn haben mir wirklich Glück gebracht", ist sich der 29-Jährige sicher.

Bevor das ESC-Finale stattfand, schienen Isaaks Aussichten auf eine gute Platzierung aber eher wenig positiv zu sein. Laut Bild hatten die Wettbüros Deutschland kaum Erfolgschancen prognostiziert. Doch der ehemalige Straßenmusiker blieb guter Dinge. Und während der Show konnte er das deutsche Publikum auch überzeugen. Auf der Plattform X gab es viel Lob. "Was für einen großartigen Act wir dieses Jahr haben", schwärmte ein User. Ein anderer war ebenfalls überzeugt, dass Isaak seiner Konkurrenz den Rang abläuft: "Mit Abstand der beste deutsche Beitrag der letzten Jahre!"

Instagram / loreenundso Der ESC-Kandidat 2024 Isaak Guderian und seine Ehefrau Loreen

Getty Images Isaak Guderian beim ESC 2024

