P. Diddy wurde wegen Knieschmerzen ins Krankenhaus gebracht

Sean "Diddy" Combs (55), Rapper und Produzent, wurde Berichten zufolge vergangene Woche aus dem Metropolitan Detention Center in Brooklyn in ein Krankenhaus gebracht. Der Grund für den medizinischen Notfall sei offenbar ein Problem mit seinem Knie gewesen, das starke Schmerzen verursacht haben soll. Laut einem Bericht von TMZ sei Diddy am Donnerstag, dem 30. Januar, im Schutz der Dunkelheit aus der Haftanstalt transportiert worden, um eine MRT-Untersuchung durchführen zu lassen. Noch am selben Tag sei er wieder in seine Zelle zurückgekehrt. Sein Anwalt Marc Agnifilo wollte die Aktion gegenüber den Medien weder bestätigen noch kommentieren.

Diddy befindet sich seit September 2024 in Untersuchungshaft, nachdem er wegen schwerwiegender Vorwürfe wie Menschenhandel, Erpressung, Verschwörung und der Förderung von Prostitution verhaftet worden ist. Der Musikmogul hat alle Anschuldigungen zurückgewiesen und plädiert auf "nicht schuldig". Trotz mehrerer Anträge auf Kaution wurde diese bisher immer wieder abgelehnt. Bis zum Beginn seines Prozesses im Mai bleibt er somit hinter Gittern. In einer Stellungnahme bezeichnete sein Anwalt die Anklage als ungerecht und wies darauf hin, dass Diddy stets kooperativ gewesen und freiwillig nach New York gereist sei, um sich den Vorwürfen zu stellen.

Der Musiker, der sich mit Hits wie "I'll Be Missing You" einen Namen gemacht hat, war über Jahrzehnte eine feste Größe in der Musikindustrie. Privat zeigte sich Diddy oft als engagierter Vater und Gründer seiner großen Familie. Seine Kinder sprachen sich kürzlich öffentlich in einem Brief gegen die "Verschwörungstheorien" um ihren Vater aus und betonten ihre Unterstützung. Gleichzeitig sorgte er in der Vergangenheit mit seinen Skandalen für Schlagzeilen, darunter auch toxische Beziehungen und Drogenprobleme, wie sein Anwalt bestätigte. Berichten zufolge nutze Diddy die Zeit im Gefängnis für Therapie und persönliche Entwicklung.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Februar 2000

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige