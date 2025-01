P. Diddy muss sich weiterer Menschenhandel-Anklage stellen

Sean "Diddy" Combs (55) sieht sich mit neuen, schweren Vorwürfen konfrontiert. In einer kürzlich aktualisierten Anklageschrift beschuldigen US-Staatsanwälte den Rapper, zwei weitere Frauen durch Gewalt und Zwang zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben. Sean wird vorgeworfen, sich an einem kriminellen Netzwerk beteiligt zu haben, das über Jahrzehnte hinweg unter anderem Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung betrieb. Seit seiner Verhaftung im September 2024 sitzt der 55-Jährige in einer Haftanstalt in Brooklyn. Seine Anwälte plädieren weiterhin auf "nicht schuldig".

Neben den Vorwürfen des Menschenhandels und der sexuellen Gewalt umfasst die Anklage auch vermeintlich systematische Einschüchterung, Gewaltanwendung und Versuche, Beweise zu vertuschen. Unter anderem wird Sean beschuldigt, Hotelmitarbeiter für die Herausgabe belastender Videoaufnahmen bestochen sowie eine Frau gewaltsam über einen Balkon gehalten zu haben. Bereits im Jahr 2016 soll ein von ihm begangenes Gewaltverbrechen durch Zahlungen an Sicherheitskräfte verschleiert worden sein. Laut Staatsanwaltschaft diente die Infrastruktur von Seans Geschäftsimperium der Ausführung und Verschleierung zahlreicher Taten. Sein Anwalt wies die neuen Anschuldigungen als unbegründet zurück: "Die Theorie der Staatsanwaltschaft bleibt fehlerhaft. Wir sind entschlossen, die Vorwürfe vor Gericht zu widerlegen."

Sean war über Jahrzehnte eine prägende Figur in der Musikindustrie. Unter seinem Label Bad Boy Records brachte er zahlreiche Erfolgsalben heraus und galt als Schlüsselfigur im Hip-Hop und R&B der 1990er und 2000er Jahre. Privat sorgte er jedoch immer wieder für Kontroversen. Seine Beziehungen, unter anderem mit Sängerin Cassie Ventura (38), wurden häufig medial begleitet. Im Jahr 2016 stand ein Vorfall im Fokus, bei dem er seine Ex-Partnerin angeblich in einem Hotel angegriffen haben soll. Sein Verfahren, das im Mai 2025 beginnen soll, wird mit Spannung erwartet.

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy in New York, September 2023

Getty Images P. Diddy und Cassie bei der Met Gala 2018