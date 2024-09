Sharon Stone und Kim Kardashian wirken gemeinsam an Projekt

Sharon Stone (66) und Kim Kardashian (43) machen gemeinsame Sache! Die beiden Mega-Stars werden an einer neuen Serie über die Hollywood-Legende Elizabeth Taylor (✝79) mitwirken, wie BBC am Mittwoch bekanntgab. Neben Sharon und Kim, die eine bekennende Anhängerin der Kleopatra-Darstellerin ist, werden auch Joan Collins (91), Paris Jackson (26) und der prominente Wissenschaftler Dr. Anthony Fauci an der biografischen Serie beteiligt sein.

Sharon und Elizabeth verband eine langjährige Freundschaft, die durch gemeinsames Engagement für HIV-Betroffene intensiviert wurde. In der Serie erinnert sich Sharon laut Informationen des Senders neben ihrer gemeinsamen Arbeit auch daran, wie Taylor ihr damals während der Genesung von ihrem schweren Schlaganfall beistand: "Sie war die erste Person, die mir hundert Rosen schickte, als ich meinen Schlaganfall hatte."

In der Serie werden noch nie zuvor gehörte Aufnahmen von der Ausnahmeschauspielerin sowie Erzählungen von engen Freunden und Familienmitgliedern präsentiert. Zu den zuvor angekündigten Mitwirkenden gehört auch Margaret O'Brien, die zur gleichen Zeit wie Elizabeth bei den marktführenden Hollywood-Studios Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) unter Vertrag stand. Durch Erzählungen von engen Familienmitgliedern der Schauspielerin, wie etwa ihrem Sohn Chris Wilding, ihrer Enkelin Naomi Wilding sowie ihrer Stieftochter Todd Fisher (66) bekommen die Zuschauer auch einen tieferen Einblick in ihr Privatleben. Außerdem kommen Mitarbeiter wie ihr persönlicher Fotograf Gianni Bozzacchi und ihre Stylistin Jorjett Strumme in der Serie zu Wort.

Kevin Winter/Getty Images Elizabeth Taylor

Getty Images Elizabeth Taylor, 1960

