Überraschung: Freunde planten Babyshower für Michelle Keegan

Michelle Keegan (37), bekannt aus Serien wie "Coronation Street", wurde am Sonntag von ihren Freunden mit einer Babyparty überrascht. In einem idyllischen Restaurant in Mobberley, Cheshire, richteten ihre engsten Vertrauten einen liebevoll dekorierten Brunch aus, um die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes mit ihrem Ehemann Mark Wright (38) zu feiern. Auf Instagram teilte Michelle Fotos des rustikalen Tisches, der mit weißen Kerzen, zarten Blumensträußen und kleinen Geschenkboxen dekoriert war. Die Schauspielerin dankte besonders ihrer besten Freundin Katie Fearnehough für die Organisation dieses besonderen Tages. "Wie wunderschön?! Du bist die Beste", schrieb sie begeistert auf ihren Social-Media-Kanälen.

Die Vorbereitung auf die neueste Lebensphase genießt Michelle sichtlich. Kürzlich zeigte sie auf Instagram Einblicke in ihren "Self-Care-Januar", bei dem sie sich mit Gesichtsmasken, entspannenden Bädern und Besuchen in einem Ästhetikstudio verwöhnte. Während eines Ausflugs nach Cheshire, bei dem sie einen Friseurbesuch machte, hielt die Schauspielerin ihren Babybauch dezent verborgen – ein Detail, das bei ihren Fans nicht unbemerkt blieb. Bereits im Dezember hatte das Paar die Schwangerschaft in einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt gegeben, begleitet von den Worten: "2025 wird etwas ganz Besonderes für uns...".

Michelle und Mark, die seit ihrer Hochzeit im Jahr 2015 ein gemeinsames Leben in einer von ihnen selbst entworfenen Villa in Essex führen, gelten als eines der beliebtesten Promipaare Großbritanniens. Während Mark als Moderator und ehemaliges Gesicht von "The Only Way Is Essex" bekannt ist, hat Michelle sich durch Schauspielrollen einen Namen gemacht. Ihre Fans spekulieren nun, dass die beiden eine Dokumentarserie über ihren Weg ins Familienleben planen könnten. Laut Berichten sollen mehrere Produktionsfirmen bereits an Konzepten arbeiten, um das Power-Couple in diesem neuen Lebenskapitel zu begleiten.

Getty Images Michelle Keegan und Mark Wright, Januar 2023

Instagram / michkeegan Michelle Keegan präsentiert ihren Babybauch

