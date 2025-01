Michelle Keegan versteckt ihren Babybauch bei Dreharbeiten

Michelle Keegan (37) sorgte kürzlich für Begeisterung, als sie zum ersten Mal nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft wieder am Set der Serie "Brassic" gesehen wurde. Die Schauspielerin, bekannt aus "Coronation Street", hatte zusammen mit ihrem Ehemann Mark Wright (37) Ende Dezember verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwarte. Am Mittwoch wurde Michelle während der Dreharbeiten zur siebten Staffel der Erfolgsserie gesichtet. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, verhüllte sie ihren Babybauch geschickt in einem grünen Crew-Mantel und einer oversized Lederjacke, während sie gut gelaunt mit ihren Kollegen plauderte. Ihre lockigen braunen Haare und ihre charakteristischen Creolen machten ihren Look komplett.

Die Schwangerschaft hatte das Paar Ende Dezember über Instagram bekannt gegeben. Die Schauspielerin teilte ein Foto, auf dem sie sanft ihren Babybauch wiegte, und schrieb dazu: "2025 wird etwas Besonderes für uns …". Unter den tausenden Gratulanten befanden sich Prominente wie Kelly Brook (45), Rochelle Humes und Vicky Pattison (37). Allerdings gibt es nicht nur glückliche Nachrichten im Hause Wright: Vor wenigen Tagen verstarb Marks Großvater Eddie im Alter von 92 Jahren. Ein Sprecher bestätigte, dass er friedlich im Kreise seiner Familie einschlief.

Michelle und Mark, die seit 2015 verheiratet sind, gehörten schon immer zu den Lieblingen der britischen Promi-Szene. Trotz ihrer erfolgreichen Karrieren in verschiedenen Branchen halten die beiden ihre Beziehung weitgehend privat, was ihre Ankündigung umso herzerwärmender machte. Auffällig war zudem ein Kommentar eines befreundeten Unternehmers im Zusammenhang mit der Schwangerschaft: Er sprach scherzhaft davon, dass ihr Kind ein Junge werden könnte. Damit sorgte der Beitrag für ein aufregendes Rätselraten bei den Fans des Paares. Die kommenden Monate dürften für Michelle und Mark voller Spannung und Vorfreude auf das neue Kapitel ihres Lebens sein.

Instagram / michkeegan Michelle Keegan präsentiert ihren Babybauch

Getty Images Michelle Keegan und Mark Wright, Januar 2023

