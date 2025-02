"Zwischen Tüll und Tränen"-Braut sucht Kleid im Naked-Stil

Braut Karin hat große Erwartungen, als sie den Brautmodenladen Bridal Concepts in Rheine betritt. Ihr Ziel: ein Hochzeitskleid, das gleichzeitig stilvoll, elegant und verführerisch sexy ist. Ihre Wahl fällt auf den sogenannten Naked-Stil – ein Trend, der mit transparenten Stoffen und raffinierten Details die Illusion von "viel Haut" erzeugt. Unterstützt wird sie bei ihrer Suche von Modedesignerin Erika Klammann, die in der TV-Show "Zwischen Tüll und Tränen" Brautpaare bei der Wahl des perfekten Outfits berät. "Die Richtung war so stilvoll, elegant, aber auch supersexy. Sehr naked. Sie hat Lust, etwas zu zeigen", fasst die Brautmodenverkäuferin die Herausforderung zusammen.

Karin kommt aber nicht alleine zur Beratung – auch ihr Partner Thorsten ist mit von der Partie. "Also die standesamtliche Hochzeit ist für uns beide ganz alleine und von daher gibt es auch keine Heimlichtuerei, wie man das sonst so bei der Brautkleidersuche kennt. Ich wollte das einfach so", erklärt sie ihre Entscheidung, ihren Schatz bei der Kleidersuche dabei zu haben. Für ihn will sie besonders schick sein an ihrem besonderen Tag: "Ich finde es wichtig, dass Thorsten sich denkt, wenn er mich sieht: 'Du bist einfach die Geilste auf der ganzen Welt'." Ob Karin tatsächlich mit der Hilfe von Erika fündig wird, können Fans der Show bald im TV mitverfolgen.

Aber nicht nur die Kunden bei "Zwischen Tüll und Tränen" haben genaue Vorstellungen, was ihr perfektes Kleid betrifft. Auch Brautmodeausstatterin Fan Xia wollte etwas ganz Besonderes an ihrer eigenen Hochzeit. In einer Folge der Sendung verriet sie, dass das sogar dazu führte, dass sie statt eines Hochzeitskleides ganze vier Outfits wählte. "Ich konnte mich einfach nicht entscheiden", lachte die Designerin im TV-Format.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefanie Schumacher "Zwischen Tüll und Tränen"

Anzeige Anzeige

Instagram / whitesilhouette_brautmoden Fan Xia, Brautmodenverkäuferin

Anzeige Anzeige

Anzeige