"Zwischen Tüll und Tränen"-Sina wollte Vogue-würdiges Kleid

In der Vox-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" suchen die Kandidatinnen nach dem perfekten Hochzeitskleid. Auch Modedesignerin Sina steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit und begibt sich auf die Suche nach dem perfekten Outfit für das Standesamt. Obwohl sie ihre Kleider selbst entwerfen und schneidern könnte, glaubt sie daran, dass es Unglück bringt, das eigene Brautkleid zu gestalten. Daher wendet sie sich an die Ausstatterinnen Chantal und Ann-Christin, um ein außergewöhnliches Ensemble zu finden. Dabei wird recht schnell klar, dass sie immens hohe Ansprüche an ihren Hochzeitslook hat. "Ich möchte, dass man das Outfit auch auf der Vogue sehen könnte, zum Beispiel, weil es stylish ist, weil es was anderes ist, um einfach einen Wow-Effekt zu kreieren", macht sie im Gespräch mit den Brautmodeausstatterinnen klar.

Chantal und Ann-Christin sind sich bewusst darüber, dass ihnen keine leichte Aufgabe bevorsteht, weshalb sie betonen: "Sina ist vom Fach und hat extrem hohe Erwartungen an uns." Dennoch konnte das Designerduo schon einmal ein ideales Kleid für Sina finden, und zwar für ihre freie Trauung. Nun sucht sie noch ein Outfit, das sie sowohl beim Standesamt als auch drei Tage später am Abend der großen Feier tragen kann. Ihre Hochzeit wird alles andere als gewöhnlich: Geplant ist eine extravagante Feier in einem Erdhaus, bei der ungewöhnliche Aktivitäten wie Axtwerfen, Bogenschießen und eine Lama-Wanderung auf dem Programm stehen. Sina möchte mit ihrem besonderen Outfit nicht nur modisch hervorstechen, sondern auch den außergewöhnlichen Charakter ihrer Hochzeit unterstreichen.

Kandidatin Sina hat in Köln an einer Modeschule ihren Abschluss gemacht und entwirft mittlerweile Herrenkollektionen für ein kleines Label. Im Alltag kombiniert sie gern legere mit gewagten Stilen und zeigt ihre kreative Seite besonders an Karneval und Halloween, wo sie sich mit Leidenschaft schminkt und verkleidet. Ihre Liebe zur Mode und zum Detail macht sie zu einer der bisher wohl anspruchsvollsten Kundinnen in der Sendung.

Instagram / zwischentuellundtraenen "Zwischen Tüll und Tränen"-Ann-Christin und Chantal mit einer zukünftigen Braut

RTL / Stefanie Schumacher Bild von Brautkleidern bei "Zwischen Tüll und Tränen"

