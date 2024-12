Braut übt Druck auf "Zwischen Tüll und Tränen"-Händlerin aus

In einer Folge der Vox-Serie "Zwischen Tüll und Tränen" stellt Braut Roxana klar, dass sie auf der Suche nach dem perfekten Kleid auch zur Konkurrenz geht – und setzt Designerin Fan Xia damit unter Druck. Direkt zu Beginn der Folge fällt Roxana mit der Tür ins Haus: "Ich habe noch zwei andere Termine, weil ich der Meinung bin, dass es so viele schöne Kleider gibt, dass ich natürlich das perfekte Kleid finden will und so viel Auswahl wie möglich haben möchte."

Für die zielstrebige Brautmodeverkäuferin ist das nicht gut. "Ich bin mir nicht sicher, ob sie heute bei mir kauft", betont sie. Abgesehen von der offensichtlichen Konkurrenz ist sich Roxana, Spitzname Roxy, auch beim Stil des Kleides unschlüssig. Entweder soll es elegant "mit Satin und ohne alles" werden oder "märchenhaft mit 3D-Spitze, Rückenausschnitt und Beinschlitz". Unterschiedlicher geht es also kaum. Einzig und allein mit der Form einer A-Linie ist sie sich sicher.

Im Verlauf der Folge probiert die 25-Jährige einige Kleider an. Sie sucht nach dem "besonderen Brautmoment". Zuerst fühlt sie sich in keinem Kleid so richtig wohl und auch ihre vier Begleiterinnen haut nichts vom Hocker. "Ich stelle mir vor, wie mein Mann mich in dem Kleid sieht und mich dann total schön findet", sagt sie weinend, während sie das vorletzte Kleid anprobiert. Und mit ihm schlägt Verkäuferin Fan die Konkurrenz in die Flucht – Roxy kauft das Kleid für 2.118 Euro.

Instagram / fanxia912 Fan Xia, Brautmodenverkäuferin

Instagram / whitesilhouette_brautmoden Fan Xia, Brautmode Verkäuferin

