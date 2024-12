"Zwischen Tüll und Tränen"-Fan heiratet selbst in vier Looks

Die Brautausstatterin und Designerin Fan Xia konnte sich an ihrem großen Tag nicht auf ein einziges Kleid festlegen und entschied sich kurzerhand dafür, auf ihrer Hochzeit vier verschiedene Outfits zu tragen. "Ich konnte mich einfach nicht entscheiden", gesteht Fan, die aus der TV-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" bekannt ist. In den vergangenen Monaten hat sie gemeinsam mit ihrem Team in jeder freien Minute an ihren Traumkreationen gearbeitet und konnte diese nun zum ersten Mal anprobieren.

Insgesamt entwarf Fan acht verschiedene Teile für ihre Brautlooks. Ihr erster Auftritt begann mit einem Body mit Schnürung in Kombination mit einem sexy Fit-and-Flare-Rock aus Blätter-Herzchen-Spitze. Dazu trug sie eine abnehmbare Schleppe und ein Cape mit Stehkragen als Hommage an ihre chinesischen Wurzeln. Nach der Trauung legte die glückliche Braut Cape und Schleppe ab und fügte stattdessen leicht gepuffte Off-Shoulder-Träger hinzu. Für die Party am Abend hatte sie Shorts mit einem abknöpfbaren, transparenten Rock geplant. Den krönenden Abschluss bildete ein leuchtendes Kleid, das für einen unvergesslichen Auftritt sorgte. "Ich bin sehr verliebt in meine Kleider", freute sich Fan gegenüber RTL.

Fan, die selbst ein Brautmodengeschäft betreibt, kann mit ihren Kleidern nicht nur sich selbst, sondern auch andere Bräute glücklich machen: Erst kürzlich hatte die Designerin eine anspruchsvolle Kundin zu einem Kauf überzeugen können. In einer Folge von "Zwischen Tüll und Tränen" gelang es Fan, Braut Roxana trotz harter Konkurrenz das Kleid ihrer Träume zu verkaufen. "Ich stelle mir vor, wie mein Mann mich in dem Kleid sieht", schwärmte die Braut in spe, bevor sie sich letztendlich für eine von Fans Kreationen entschied.

Anzeige Anzeige

Instagram / whitesilhouette_brautmoden Fan Xia, Brautmode Verkäuferin

Anzeige Anzeige

Instagram / whitesilhouette_brautmoden Fan Xia, Brautmodenverkäuferin

Anzeige Anzeige

Anzeige