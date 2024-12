Kate Merlan suchte Brautkleid bei "Zwischen Tüll und Tränen"

Im Jahr 2021 heiratete Kate Merlan (37) ihren mittlerweile Ex-Partner Jakub Merlan-Jarecki (29). Für ihre zweite Traumhochzeit suchte die Reality-TV-Bekanntheit in der Show "Zwischen Tüll und Tränen" nach dem perfekten Kleid – sie bewies sich dabei als sehr anspruchsvolle Braut, wie ein neu veröffentlichter Clip zeigt. In der Wedding World Oberhausen präsentierte ihr die Beraterin Lorraine Schönau eine mühevoll selektierte Vorauswahl an Hochzeitskleidern. Doch schnell fällte Kate ein vernichtendes Urteil. "Das finde ich nicht gut, das sieht mir zu omihaft aus, das ist zu unsexy, zu altmodisch", kritisierte die TV-Darstellerin fast jede Robe.

Von Kates scharfer Kritik war die Modeberaterin sichtlich enttäuscht. "Ich hatte gerade so ein bisschen Angst, dass sie gleich anfängt zu weinen", gestand die ehemalige The 50-Kandidatin im Einzelinterview. Trotzdem wollte Kate bei ihrer Kleidersuche keine Abstriche machen. "Ich dachte wirklich, da hängen so Kleider wie in Disney-Filmen und dann sehe ich da so komische Fummel an der Stange", äußerte Kate ihren Unmut. Und auch Lorraine kam offenbar an ihre Grenzen: "Ich habe hier gerade wirklich das erste Mal das Gefühl, ich kann hier eine Braut mit der Auswahl wirklich gar nicht glücklich machen."

Kates Kleidersuche nahm bei "Zwischen Tüll und Tränen" doch noch ein Happy End. Die 37-Jährige fand mit Lorraines Hilfe ihr Traumkleid. Doch in Sachen Liebe lief es für den Realitystar alles andere als glatt. Seit den Anfängen ihrer Beziehung durchliefen Kate und Jakub zahlreiche On-off-Phasen. Nach mehreren Versuchen ging ihre Ehe im August dieses Jahres endgültig in die Brüche. "Die Ehe von Jakub und mir ist vorbei. Es gibt kein Zurück", verkündete die Tattoo-Liebhaberin damals auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Anzeige Anzeige

Anzeige