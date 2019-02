Uwe Herrmann platzt der Kragen! Am Donnerstagabend wurde an den Düsseldorfer Rheinterrassen erneut der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Während sich Stars wie Let’s Dance-Juror Joachim Llambi (54) und die Macher der Sendung "Das große Backen" über die begehrten Awards freuen konnten, schaffte es ein Zuschauerliebling nicht einmal auf die Nominiertenliste: Zwischen Tüll und Tränen ging komplett leer aus – und genau das macht Brautmodenexperte Uwe richtig wütend!

"Eine der beliebtesten Serien, die fast täglich über eine Million an die Fernseher fesselt, wurde total vergessen", machte der 56-Jährige, der bereits seit 2016 Bräute und Zuschauer gleichermaßen verzaubert, seinem Ärger im Bild-Interview Luft. Uwe weiß genau, wieso "Zwischen Tüll und Tränen" eine Auszeichnung verdient hätte: "Wir sind das einzige TV-Format, welches Menschen quer durch die Gesellschaft – von der Hartz-IV-Empfängerin bis zur Oberärztin – Mut zur Zukunft gibt. Denn wer heiratet, plant weit voraus, denkt positiv." Er findet: Das "wirklich Gute" werde vollkommen übersehen. "Was hat dieser Preis für einen Wert, wenn er Millionen Nachmittagszuschauer völlig vergisst", fragte er sich. Ein besonderer Rückschlag für Uwe: Die Vox-Show "First Dates – ein Tisch zu zweit", die im Durchschnitt 0,7 Millionen Zuschauer vor den TV zieht, war für einen Preis nominiert.

Die Preis-Verantwortlichen sind sich jedoch keiner Schuld bewusst. "Die 14-köpfige Fachjury tagt mehrmals und beobachtet das Jahresprogramm sowie eingereichte Beiträge. Es gibt sehr viele Programmvorschläge, von denen nur ein Teil zur Nominierung gelangen kann", wird eine Sprecherin zitiert.

MG RTL D / Stefanie Schumacher Uwe Herrmann, Besitzer eines Brautmodenladens in Dresden

Anzeige

Zwischen Tüll und Tränen, VOX "Zwischen Tüll und Tränen"-Braut Ramona und Uwe Herrmann

Anzeige

Instagram / uweherrmanndresden Uwe Herrmann, Brautmodendesigner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de