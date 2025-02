Anna Wintour wird von König Charles III. zur Dame ernannt

Anna Wintour (75) wurde bei einer feierlichen Zeremonie im Buckingham Palace von König Charles III. (76) als Dame in den "Order of the Companions of Honour" aufgenommen. Die legendäre Chefredakteurin der Vogue nahm diese besondere Auszeichnung für ihre herausragenden Verdienste um die Modebranche entgegen und zeigte sich gerührt: "Es ist eine unglaubliche Ehre, und es überzeugt mich noch mehr, dass ich noch so viel erreichen möchte." Wie The Standard berichtet, soll Anna außerdem erzählt haben: "Als ich das letzte Mal hier war, verlieh mir die Königin eine Medaille, und wir waren uns einig, dass wir unsere Arbeit schon sehr lange machen, und heute Morgen fragte mich Seine Majestät, ob das bedeute, dass ich aufhöre zu arbeiten, und ich sagte entschieden 'Nein'."

Die Ehrung als Companion of Honour ist eine seltene Auszeichnung, die nur 65 lebenden Personen gleichzeitig zuteilwerden kann. Sie wird an Menschen verliehen, die bedeutende und langjährige Beiträge in den Bereichen Kunst, Wissenschaft, Medizin oder Regierung geleistet haben. Anna reiht sich damit in eine illustre Liste von Preisträgern wie Judi Dench (90), Elton John (77) und Paul McCartney (82) ein. Obwohl die Modeikone von ihrem Jetset-Leben aus Dubai angereist war und nach New York zurückkehren wird, ließ sie keinen Zweifel daran, wie besonders dieser Moment für sie ist. "Es ist wunderbar, wieder im Buckingham Palace zu sein", erklärte sie laut dem Magazin.

Anna Wintour, die seit 1988 die Vogue leitet, hat die Modewelt revolutioniert und ist längst mehr als eine Chefredakteurin. Ihr strenger Arbeitsstil, ihre markante Frisur und die charakteristischen Sonnenbrillen haben sie zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Branche gemacht. Neben ihrer Arbeit bei Vogue verantwortet sie seit 1995 die Organisation der berühmten Met Gala, die zu einem der wichtigsten gesellschaftlichen Events der Welt avancierte. Aufgrund ihrer beeindruckenden Karriere durfte sie vor wenigen Wochen auch schon eine andere wichtige Medaille entgegennehmen: Präsident Joe Biden (82) verlieh ihr die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der USA.

