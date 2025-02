Neue Klage: Ein weiterer Mann wirft P. Diddy Missbrauch vor

Rapper P. Diddy (55), der sich aktuell in Untersuchungshaft in New York befindet, sieht sich einer weiteren Klage ausgesetzt, die angesichts der Masse an Anschuldigungen fast wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirkt: Ein Mann, dessen Identität in den Medien anonym bleiben soll, behauptet in der Anklageschrift, dass sich der Rapper im Jahr 2015 an ihm vergangen habe. Der Vorfall soll sich laut TMZ nach einem Auftritt des Mannes in einem Nachtclub in Los Angeles ereignet haben, wo er als damals aufstrebender Musiker performt hat. Von Diddys Musiklabel Bad Boy Records sei ihm eine Zusammenarbeit in Aussicht gestellt worden, wenn er überzeugen könne. Nach seiner Show habe er schließlich auf Einladung des Musikmoguls gemeinsam mit anderen prominenten Künstlern in einer VIP-Lounge gefeiert, wo ihm angeblich ein Getränk überreicht wurde.

In seiner Klage beschreibt der Mann detailliert, dass er durch das Getränk sein Bewusstsein verlor, jedoch in wachen Momenten immer wieder wahrgenommen habe, wie andere Partygäste um ihn herum Drogen konsumierten und sexuelle Handlungen vornahmen. Diddy selbst habe ihn oral missbraucht. Als das vermeintliche Opfer gegen seine Benommenheit ankämpfte und versuchte, sich zu entziehen, habe der Rapper gedroht, dessen musikalische Karriere zu ruinieren. Die Flucht sei ihm schließlich gelungen, indem er vorgab, die Toilette aufsuchen zu müssen. Nun wirft der Mann Diddy sexuellen Missbrauch vor und fordert eine gerichtliche Klärung.

Die Anwälte von Diddy haben die Vorwürfe bereits entschieden zurückgewiesen – eine Praktik, bei der das Team rund um den umstrittenen Musiker inzwischen fast routiniert zu sein scheint. "Mr. Combs kann nicht auf jede neue medienwirksame Anschuldigung eingehen, vor allem, wenn diese offensichtlich absurd oder nachweislich falsch ist", hieß es in einem Statement, das TMZ vorliegt. Der Musiker und Unternehmer, der in der Vergangenheit Künstler wie Notorious B.I.G. (✝24) und Mary J. Blige (54) förderte, machte zuletzt mit einer Knieverletzung Schlagzeilen, die ihm zumindest eine kleine Pause vom Gefängnisalltag in New York einbrachte.

Getty Images Christian Combs und P. Diddy im November 2023

Getty Images P. Diddy, Rapper

