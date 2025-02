Die zweite Staffel "Kaulitz & Kaulitz" startet im Juni 2025

Fans von Tom (35) und Bill Kaulitz (35) aufgepasst: Die Real-Life-Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz" geht in die nächste Runde. Und lange müssen sich die Anhänger der Tokio Hotel-Zwillinge nicht mehr gedulden, wie die beiden in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" jetzt anteasern. "Und Leute, wir können es euch berichten, morgen ist allerletzter Drehtag, letztes Interview für […] 'Kaulitz & Kaulitz' Staffel zwei auf Netflix. Kommt im Sommer", plappern Tom und Bill drauflos und lassen dann die große Bombe platzen: "Können wir eigentlich verraten, wann? Machen wir einfach: im Juni."

Und worum wird es in der zweiten Staffel gehen? Natürlich werden die Musiker ihre Fans wieder in ihr aufregendes Leben zwischen den Hollywood Hills und Deutschland entführen und private Einblicke teilen. Bei der offiziellen Ankündigung ist Netflix sogar schon ein wenig ins Detail gegangen: "Dieses Mal ziehen dunkle Wolken im Paradies auf. Wasserschaden und Liebeskummer, Geschwisterzoff und Konzertabsage – die Brüder stehen vor manchen Herausforderungen. Aber: The Show Must Go On!"

Was es mit dem Liebeskummer auf sich hat, können eingefleischte Fans wohl schon erahnen. Bill war bis vor Kurzem nämlich noch Hals über Kopf in Malle-Star Marc Eggers (38) verschossen. Mittlerweile gehen die beiden aber wieder getrennte Wege. Den Herzschmerz scheint Bill jedoch mit seiner Musik zu verarbeiten. Kürzlich veröffentlichte der Sänger auf Instagram einen ersten Ausschnitt des neuen Songs "Miss It (At All) Pt. 1", in dem er wohl auf Marc anspielt. In dem Clip wendet sich der 35-Jährige per Video-Call an Produzent Niklas Dee. "Hallo, Maus. Liebe Grüße aus dem Urlaub. Ich bin hier in der Karibik. Ich lecke mir hier ein bisschen die Wunden. Wie du gehört hast, bin ich schon wieder Single", erklärte er und fügte im selben Atemzug hinzu: "Und ich hab mir gedacht, wie wäre es mit einem richtig guten Break-Up-Song? Hast du Bock?"

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Bill Kaulitz, Sänger

