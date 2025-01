Neuer Song von Bill Kaulitz: Fans sehen darin Rache an Ex

Bill Kaulitz (35), Sänger der Band Tokio Hotel, hat auf Instagram einen ersten Ausschnitt des neuen Songs "Miss It (At All) Pt. 1" präsentiert und gleichzeitig für Schlagzeilen gesorgt. Der Track, der in Zusammenarbeit mit dem 22-jährigen DJ und Produzenten Niklas Dee entstand, zeichnet sich durch emotionale Break-up-Lyrics aus. In einem humorvollen Video-Call mit Niklas, den er ebenfalls auf Instagram teilte, sagte Bill: "Hallo, Maus. Liebe Grüße aus dem Urlaub. Ich bin hier in der Karibik. Ich lecke mir hier ein bisschen die Wunden. Wie du gehört hast, bin ich schon wieder Single." Er fragt Niklas anschließend: "Und ich hab mir gedacht, wie wäre es mit einem richtig guten Break-up-Song? Hast du Bock?" Spielt er damit etwa auf seinen Ex-Freund an?

Die Trennung zwischen Bill und Marc wurde im Januar öffentlich, als Bill sie im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" bestätigte. Zuvor hatte es im Dezember erste Gerüchte über Probleme in der Beziehung gegeben, als Bill von privaten und beruflichen Enttäuschungen sprach, ohne dabei konkrete Namen zu nennen. Seinen Fans gewährte der Sänger im Podcast tiefe Einblicke in sein Gefühlsleben – wobei viele vermuteten, dass er mit seinen Aussagen auf die kurz zuvor beendete Beziehung mit Marc anspielte. Der neue Song, so die Fans, biete nun die musikalische Verarbeitung der Trennung und scheint endgültig mit der Vergangenheit abzuschließen. Denn die angespielten Zeilen: "I'm fucked up less without you in my bed and I don't miss the sex, I wish you all the best." zeigen, dass es Bill nun besser zu gehen scheint als mit Marc.

Bill, der seit 2005 mit Tokio Hotel Erfolge feiert, ist bekannt dafür, in seinen Songs auch private Erfahrungen zu verarbeiten. Trotz des Trubels um seine Trennung gab er sich in Interviews immer wieder schlagfertig und humorvoll. Marc, der als Reality-TV-Star einem breiteren Publikum bekannt wurde, hielt sich hingegen bisher mit Statements zu ihrer Beziehung oder dem mutmaßlichen Bezug des Songs zurück. Für Bills Fans ist es nicht das erste Mal, dass der Künstler so offen über sein Liebesleben spricht – für ihn ein Weg, Herzschmerz kreativ in Musik zu verwandeln. "Miss It (At All) Pt. 1" zeigt erneut, dass der Sänger seine Gefühle am liebsten auf der Bühne und im Studio verarbeitet.

Anzeige Anzeige

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige