Erster Trailer zum Horrorfilm "Final Destination 6" ist da

Nach 14 Jahren Wartezeit und im Jubiläumsjahr der bekannten Horror-Reihe kehrt der Tod zurück: Ein erster Trailer zu "Final Destination: Bloodlines" zieht die Fans wieder in seinen tödlichen Bann. Der neueste Teil erzählt die Geschichte einer jungen Frau namens Stefani, die von schrecklichen Albträumen heimgesucht wird. Diese entpuppen sich als düstere Vorboten, denn der Tod verfolgt ihre Familie schon seit Jahrzehnten. Der Horrorschocker, vollgepackt mit kreativen und bizarren Todesfällen, startet am 15. Mai 2025 in den Kinos. Neue Talente, wie Brec Bassinger und Richard Harmon, werden die Hauptrollen übernehmen.

Hinter dem Film stehen die Regisseure Zach Lipovsky und Adam B. Stein, die sich bereits mit "Freaks – Sie sehen aus wie wir" einen Namen gemacht haben. Produzent Jon Watts (43), bekannt durch seine Arbeit an der Spider-Man-Trilogie, verhalf der Reihe nach einer über zehn Jahre langen Pause zu einem Reboot. Der Trailer, der im Internet bereits große Begeisterung weckt, gibt einen ersten Einblick in die schicksalhaften Verkettungen von Unfällen, für die die Reihe seit Jahrzehnten gefeiert wird. In "Bloodlines" scheint der Tod härter als je zuvor zuzuschlagen und nimmt nicht nur die Hauptfiguren ins Visier, sondern auch ihre gesamte Familiengeschichte.

Die "Final Destination"-Reihe, die seit ihrem Start im Jahr 2000 für ihre originellen Todesarten bekannt ist, hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Besonders prägnant bleibt die berüchtigte Szene mit dem Holztransporter aus dem zweiten Teil, die Autofahrer bis heute den Atem anhalten lässt. Mit einem globalen Einspielergebnis von über 665 Millionen Dollar (umgerechnet rund 639 Millionen Euro) konnte sich das Franchise über fünf Teile hinweg als Kult etablieren. Fans der Filme schätzen nicht nur den Nervenkitzel, sondern auch die absurde Kreativität, die den Horror so einzigartig macht.

Getty Images Brec Bassinger, Schauspielerin

Getty Images Zach Lipovsky, Regisseur

