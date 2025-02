Für Film: Sydney Sweeney kämpft mit Boxerin Christy Martin

Sydney Sweeney (27), bekannt aus der Serie "The White Lotus", hat sich erneut eine spannende Rolle gesichert: Sie verkörpert die Boxlegende Christy Martin in einem kommenden Biopic. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt die Schauspielerin und die echte Christy Martin beim lockeren Sparring im Ring. Die beiden scheinen sich bei der humorvollen Trainingssession gut zu verstehen, wobei die Boxerin offensichtlich nicht in voller Stärke zuschlägt. Ob diese Szene tatsächlich im Film zu sehen sein wird oder ob es sich um Material für Marketingzwecke handelt, ist unklar. Neben den Boxaufnahmen wurden auch Fotos veröffentlicht, die Sydney am Filmset der 90er-Jahre zeigen – darunter in einem weißen Blazer neben einer alten Ausgabe der Sports Illustrated mit Christy auf dem Titelbild.

Das Biopic wurde erstmals im Mai vergangenen Jahres angekündigt und bringt neben Sydney auch bekannte Gesichter wie Ben Foster (44), Merritt Wever, Jess Gabor und Ethan Embry auf die Leinwand. Die Dreharbeiten wurden im November 2024 abgeschlossen. Ein Veröffentlichungsdatum steht jedoch noch aus. In einer der Szenen scheint ein wichtiger Moment aus Christys Karriere nachgestellt worden zu sein: Als sie 1996 auf dem Cover der Sports Illustrated erschien, wurde sie ein Gesicht des Frauenboxens und trug dazu bei, den Sport weltweit populärer zu machen. Der Film wird wohl sowohl Christys beeindruckende Erfolge im Ring als auch die Höhen und Tiefen in ihrem Leben beleuchten.

Sydney, die ihre Karriere vor allem durch Serienerfolge und Modeljobs aufgebaut hat, scheint mit der Rolle einer Boxlegende Neuland zu betreten. Neben ihrer Schauspielarbeit ließ die gebürtige Amerikanerin immer wieder erkennen, dass sie Herausforderungen liebt und sich nicht scheut, neue Wege zu gehen. Die Zusammenarbeit mit der echten Christy Martin könnte ihr dabei geholfen haben, die körperlichen und mentalen Anforderungen des Boxens hautnah zu erleben. Ob dieses Projekt ihr den ersehnten Einstieg in die Oscarriege ermöglicht, bleibt abzuwarten, aber für Fans ist die Vorfreude auf einen actionreichen und dramatischen Film bereits jetzt groß.

Getty Images Sydney Sweeney im September 2024

ActionPress / Backgrid Sydney Sweeney in New York City im Januar 2025

