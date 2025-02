Gypsy Rose Blanchard zeigt ihren entspannten Mama-Look

Gypsy Rose Blanchard, bekannt aus "Gypsy Rose: Life After Lock Up", teilt auf Instagram ihren Alltag als frischgebackene Mutter. Die 33-Jährige postet einen Schnappschuss, auf dem sie mit ungeschminktem Gesicht in gemütlicher Kleidung – einem grauen Lounge-Set aus T-Shirt und Jogginghose – zu sehen ist. In einer Hand hält sie eine Babyflasche, während auf ihrem Arm ein Spucktuch liegt. "Mama Mode", schreibt sie augenzwinkernd zum Beitrag. Bereits Ende Dezember hatte Gypsy Rose Tochter Aurora Raina Urker zur Welt gebracht, ihr erstes Kind mit ihrem Partner Ken Urker. Das Baby kam am 28. Dezember zur Welt, wie sie einige Tage später bekannt gab.

Für die ehemalige Reality-TV-Persönlichkeit, die 2025 auch das Ende ihrer Bewährungszeit feiern wird, ist die Geburt ihrer Tochter ein Neuanfang in vielerlei Hinsicht. "Ich freue mich darauf, einfach Zeit als Familie zu verbringen und mein neues Leben zu genießen", hatte sie gegenüber People erklärt. Unterstützung bekomme sie dabei von ihrer Familie: Ihr Vater und ihre Stiefmutter Kristy würden in diesem Jahr hin und wieder als Babysitter einspringen, sodass Gypsy Rose und Ken Zeit zu zweit verbringen könnten. Die Geburt von Aurora markiert zudem ein symbolisches Datum: Auf die Welt kam das Baby genau ein Jahr nach Gypsy Roses Entlassung aus dem Gefängnis. Sie hatte acht Jahre Haft für ihre Rolle bei der Ermordung ihrer Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard abgesessen.

Gypsy Rose, die durch den Fall um ihre manipulative und missbrauchende Mutter weltweit bekannt wurde, scheint heute ihren Fokus klar auf das Familienleben zu legen. Abseits der Schlagzeilen betont sie immer wieder die positiven Veränderungen in ihrem Leben. In sozialen Netzwerken gibt sie gelegentlich Einblicke in ihren Alltag und wehrte zuletzt Gerüchte ab, sie habe Medikamente zur Gewichtsreduktion nach ihrer Schwangerschaft verwendet. Ihre kleine Tochter Aurora und das Leben mit Ken, den sie im Gefängnis kennenlernte, stehen für sie eindeutig im Vordergrund. Mit "Mama Mode" als Bildunterschrift zu ihrem Post und ihrem augenzwinkernden Humor zeigt sie, dass sie ihr neues Mutterglück genießt – mit all seinen Herausforderungen und kleinen Momenten der Normalität.

Getty Images Gypsy Rose Blanchard im Mai 2024

Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard mit ihrer Tochter Aurora

