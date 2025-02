Sneakpeek: Diese Dschungelcamper stellen sich der Prüfung

Der 13. Tag vom Dschungelcamp steht bereits in den Startlöchern! Vorab spoilert der offizielle Instagram-Account der Show, welche Promis sich heute in der Dschungelprüfung beweisen müssen. Anna-Carina Woitschack (32) und Jörg Dahlmann (66) erwartet das Solarium "Murwillumbah Sun", in dem sie die Möglichkeit haben, acht Sterne für das Team zu ergattern. Doch schon jetzt wird klar: Die Schlagersängerin ist alles andere als entspannt! "Ich habe so Angst", klagt Anna-Carina, während sie in einer Truhe liegt.

Die Kommentarspalte füllt sich bereits mit unzähligen Kommentaren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Manche Social-Media-Nutzer ärgern sich über Anna-Carina und kommentieren beispielsweise: "Sorry, aber Anna-Carina stellt sich immer sehr tough dar – es kommt dann aber nichts." Andere wiederum trauern Sam Dylan (33) nach, der das Dschungelcamp an Tag zwölf verlassen musste. "Ohne Sam macht mir das nicht mehr so viel Spaß", kommentiert ein User.

Die gestrige Dschungelprüfung stand ganz unter dem Stern "Frauenpower". Lilly Becker (48) und Edith Stehfest mussten essen, was auf den Tisch kam – darunter Vaginen, Saudärme und Gehirne. Am Ende konnten die Niederländerin und die Musikerin von neun Sternen vier für sich gewinnen. Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) war von der Leistung der beiden mehr als begeistert. "Ich finde, ihr habt das bombe gemacht", resümierte Sonja das Geschehen.

