Promi-Büßen-Jörg geht für seine Ehefrau Desiree zur Therapie

Bei Das große Promi-Büßen rechnete Olivia Jones (55) mit Jörg Hansens früheren Taten ab, wie unter anderem seinem Verhalten in der Show "Stranger Sins", in der er laut der Dragqueen seine Ehefrau Desiree Hansen wie eine "willenlose S*xpuppe" behandelte. Nach seiner Runde der Schande hatte der Realitystar mittlerweile viel Zeit, nachzudenken und fasste jetzt einen Entschluss. "Ich folge der Empfehlung meiner Frau, dass ich mich kurzfristig in Therapie begebe, um meine psychischen Probleme sowie auch meine Verhaltensweisen und Ansichten über mich selbst, andere Menschen und, ja, vielleicht auch das Frauenbild, behandeln zu lassen", schreibt Jörg nun in seiner Story auf Instagram.

Das Format habe alte Wunden wieder aufgerissen – vor allem bei der Partnerin des früheren Unter Uns-Darstellers. "Auch Desiree hatte nun Gelegenheit, die medialen Infos zu verarbeiten, was jedoch wieder zu vielen Gesprächen und Problemen geführt hat", erklärt Jörg auf Social Media. Sein Fokus liegt jetzt darauf, mit sich selbst ins Reine zu kommen und an der Beziehung mit seinem Schatz zu arbeiten. "Ich habe 'Das große Promi-Büßen' für mich persönlich sehr ernst genommen und möchte es aus tiefstem Herzen schaffen, um meine Frau zu kämpfen und ihr zu beweisen, dass ich nicht der bin, den ich dargestellt habe", merkt Jörg offen an und betont: "Ich hoffe, diesen Weg zu schaffen, um vor allem meine sehr stark belastete Ehe zu retten."

Von dem skrupellosen Verhalten des gelernten Bürokaufmanns waren besonders seine Promi-Büßen-Mitstreiter schockiert. Auch sein Kumpel Thorsten Legat (56) konnte kaum fassen, was Jörg seiner Frau zumutete. "Ganz ehrlich, dazu fällt mir nichts ein. Das ist eigentlich ekelerregend. So etwas macht man nicht", behauptete der Ex-Fußballer und brach in Tränen aus. Hintergrund ist folgender: Damals äußerte Jörg bei "Stranger Sins", dass er seine Desiree bei einer "wilden O*gie" mit acht Männern beobachten möchte. Als diese dann zwei Frauen und zwei Männern näher kam, gefiel das Jörg überhaupt nicht und das Drama war vorprogrammiert. Das Paar trennte sich und einige weitere schlimme Vorfälle passierten. Trotz der Strapazen fanden die Reality-TV-Bekanntheiten aber wieder zusammen und kämpfen weiterhin für ihr Happy End.

