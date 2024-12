Jörg und Desiree Hansen streben kitschige Weihnachten an

Gerade erst war Jörg Hansen bei Das große Promi-Büßen mit echter Liebeseinsicht für seine Frau Desiree Hansen zu sehen – jetzt sitzt er mit ihr vor dem dekorierten Weihnachtsbaum. Jörg teilt exklusiv gegenüber Promiflash seine überaus romantischen Weihnachtspläne: "Wir sind sehr kitschig [...] wir werden gemeinsam frühstücken, auf der Couch sitzen, Kekse essen und dabei einen Weihnachtsfilm schauen." Wie viele andere VIPs legt auch er in der Zeit Wert auf die Familie: "An Heiligabend wird richtig schön mit der Familie gefeiert." Zur Ruhe kommen wollen der Realitystar und Desiree dann am ersten Weihnachtsfeiertag: "Einfach mal wirklich gemeinsam aufwachen."

Um richtig in Stimmung zu feiern, verfolgen die beiden einen ganz besonders kitschigen Plan: "Wir haben unheimlich dekoriert und richtig einen drauf gemacht, draußen stehen leuchtende Weihnachtsmänner und Rentiere." Das Paar hat sich ein ganz eigenes Winterwunderland zu Hause aufgebaut, um die besinnliche Zeit zu genießen. "Es geht einfach um Liebe", betont er glücklich im exklusiven Promiflash Interview. Geschenke gehören allerdings nicht zur Tradition der Hansens. Jörg argumentiert: "Ich liebe meine Frau, wenn ich meiner Frau etwas Schönes kaufen möchte, dann brauche ich dafür keinen speziellen Zeitraum. Wir schenken uns das ganze Jahr über etwas."

Die TV-Personality hat sich im neuen Jahr ebenfalls romantische Pläne vorgenommen. "Wir haben einen romantischen Liebesurlaub geplant, [...] Mitte Januar geht es nach Thailand." Er betont, dass es Zeit für eine gemeinsame Auszeit abseits des Rampenlichts sei. Ob sich der 46-Jährige hier wohl von seinem vergangenen Stress mit Ex-Kumpel Thorsten Legat (56) erholen muss? Nach der gemeinsamen Teilnahme verriet der Promi-Büßen-Kandidat im "Blitzlichtgewitter"-Podcast, Thorsten sei der größte Schauspieler überhaupt. "Es geht nur um Sendezeit. Es ist ein Schauspiel". Von dem ganzen beruflichen Stress brauche er nun wohl eine Pause.

Anzeige Anzeige

Instagram / joerg.hansen.official Jörg und Desiree Hansen

Anzeige Anzeige

Instagram / joerg.hansen.official Jörg Hansen, Reality-TV-Sternchen

Anzeige Anzeige

Anzeige