Katja Burkard enthüllt kurzzeitige Trennung von Partner Hans

Katja Burkard (59), bekannt als Moderatorin des RTL-Mittagsjournals "Punkt 12", enthüllt in ihrem neuen Buch eine bisher geheime Episode ihres Lebens: die vorübergehende Trennung von ihrem langjährigen Lebensgefährten Hans Mahr (75) im Jahr 2022. Die beiden, die seit 1998 zusammen sind, hätten sich über die Jahre voneinander entfremdet, wie Katja schreibt. "Ich wollte nicht mehr. Ich musste mein Leben verändern", erklärt die Moderatorin offen in ihrer Publikation "60 ist das neue 60", die am 12. Februar erscheint und Bild bereits vorliegt.

Fast ein Jahr nachdem sie den Schlussstrich gezogen hatte, kam es – nach einer durchfeierten Partynacht – zu einem klärenden Moment zwischen Katja und Hans: ein nächtlicher Anruf, bei dem Katja ihm offen gestand, ihn immer noch zu lieben und zu vermissen. Beim nächsten Treffen folgte schließlich die emotionale Versöhnung. "Rosamunde-Pilcher-mäßig sind wir uns in die Arme gefallen", schreibt sie in ihrem Buch. Beide hätten stundenlang miteinander geredet und erkannt, dass ihre Liebe von Missverständnissen, schlechter Streitkultur und fehlender Zeit füreinander belastet gewesen sei. Seitdem seien sie als Paar wieder glücklich und hätten viele wichtige Erkenntnisse für ihre Beziehung gewonnen.

Die Liebesgeschichte von Katja und Hans begann 1998, als die Moderatorin sich in ihren damaligen Chef bei RTL verliebte. Seitdem gehen sie gemeinsam durchs Leben, ohne je geheiratet zu haben – ein Thema, das die beiden laut Katja stets aufschoben. Ihre Partnerschaft überstand nicht nur die Höhen des Familienlebens mit ihren Töchtern, sondern auch die Tiefen, wie sie jetzt offenbart. Die Moderatorin sieht die vorübergehende Trennung heute als wichtigen Weckruf und betont in ihrem Buch die Bedeutung von Kommunikation und Zeit füreinander: "Unsere Liebe war unter all dem Alltagsstress begraben – jetzt wissen wir, worauf es ankommt."

Anzeige Anzeige

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, ihre Tochter Marie-Therese und ihr Partner Hans Mahr im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard und Hans Mahr an Ostern 2024

Anzeige Anzeige