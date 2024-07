Stolze Mama: Katjas Burkards Tochter meistert Uniabschluss!

Katja Burkard (59) freut sich über eine besondere Leistung ihrer Tochter Marie-Therese. Die 23-Jährige hat ihren dualen Bachelor in der Tasche. Auf Instagram gratuliert die stolze Mama dazu mit den herzlichen Worten: "Ich kann gar nicht beschreiben, wie stolz und voller Liebe ich bin. Meine Tochter Marie-Therese hat ihren dualen Bachelor in Politics, Law, Economics & Laws an der IE-Universität in Madrid bekommen!" Außerdem schreibt die Moderatorin: "Ich bin unendlich dankbar, deine Mama zu sein! Danke für das ganze Glück, das du schon in mein Leben und das unserer gesamten Familie gezaubert hast!" Auf der Social-Media-Plattform teilt sie obendrein ein paar Fotos von der Abschlussfeier ihrer Tochter.

Laut ihrer Mutter bekam die junge Frau sogar eine "Auszeichnung für die beste Bachelorarbeit und als eine der Top-Studenten ihrer Klasse." Über ihren Erfolg freuen sich auch einige Promis mit Marie-Therese. In der Kommentarspalte des Beitrags stimmt beispielsweise Birgit Schrowange (66) mit ein: "Großartig, herzlichen Glückwunsch!" Auch Giovanni Zarrella (46) schreibt: "Wundervoll! Glückwunsch!" Zudem gratulieren auch Frauke Ludowig (60), Jana Ina Zarrella (47), Charlotte Karlinder (49), Marie Amière, Angela Finger-Erben (44) und einige weitere bekannte Namen der frischgebackenen Absolventin.

Neben Marie-Therese hat Katja noch eine weitere Tochter namens Katharina. Mit dem Vater der Mädchen, Hans Mahr (75), geht die TV-Bekanntheit bereits seit rund 26 Jahren gemeinsam durchs Leben. Trotz der langjährigen Beziehung der beiden tauschten sie bisher nicht die Ringe. Den Grund dafür plauderte die 59-Jährige im RTL-Format "Gala" aus. "Wir haben irgendwann den Zeitpunkt verpasst", behauptete die Zweifachmama und erklärte ferner: "An meinem 50. Geburtstag hatte ich das Gefühl, dass Hans mir öffentlich einen Heiratsantrag machen wollte. Und dann hatte ich ihm gesagt: 'Bitte tu das nicht.'"

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, ihre Tochter Marie-Therese und ihr Partner Hans Mahr im Juli 2024

Getty Images Kartja Burkard mit ihrem Partner Hans Mahr im Juni 2024

