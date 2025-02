So geht es Devin Dayan mit der Trennung von Stella Stegmann

Zwischen Stella Stegmann (27) und Devin Dayan ist alles aus und vorbei. Im exklusiven Interview mit Promiflash gewährte der Bachelorette-Gewinner nun einen Blick in seine Gefühlswelt und verriet, wie es ihm mit dem Liebes-Aus geht. "Mir geht es tatsächlich sehr gut damit, weil es in gewisser Weise auch entlastend ist – dadurch, dass wir beide nicht genau wussten, was das jetzt noch zwischen uns ist", erklärte Devin offen.

Böses Blut fließt zwischen den beiden allerdings nicht. Im Promiflash-Gespräch gab er zudem preis, dass er und die 27-Jährige sich vor der Entscheidung ausgesprochen haben. "Am Ende gab es dann auch noch mal ein längeres Gespräch, in welchem wir uns ausgesprochen haben und final entschieden haben, dass es auf emotionaler Ebene keinen Sinn mehr macht", erzählte er. Zudem verriet Devin, wann ihm klar geworden ist, dass ihre Verbindung keinen Sinn mehr macht: "Es kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich auch einfach nicht mehr die Nähe suche und keine Gefühle mehr zulassen kann. Das war dann auch der Punkt, an dem ich für mich gesagt habe, dass es keinen Sinn mehr macht, es weiter zu versuchen. Das wäre auch nicht fair ihr gegenüber gewesen."

Devin und Stella lernten sich in der jüngsten Staffel von "Die Bachelorette" kennen und lieben. Nachdem er die letzte Rose von der einstigen Too Hot To Handle: Germany-Kandidatin bekommen hatte, entschlossen sich die beiden dazu, sich näher kennenzulernen – ein richtiges Paar waren sie allerdings nie. Am Dienstag machte Devin dann nach hartnäckigen Spekulationen öffentlich, dass er und die Rosenkavalierin sich nicht weiter daten. "Wir haben tatsächlich aufgegeben. Wir haben nach der Ausstrahlung versucht, uns nochmal anzunähern, [...] aber diese Gefühle und diese Emotionalität sind einfach nicht mehr wiedergekommen", gab er in einem persönlichen Statement auf Instagram zu.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Stella Stegmann und Devin Dayan, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

RTL Devin Dayan und Stella Stegmann im "Die Bachelorette"-Finale

Anzeige Anzeige