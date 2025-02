Tom Brady steht Ex-Frau Gisele Bündchen nach Baby-News bei

Gisele Bündchen (44) hat es erneut in die Schlagzeilen geschafft. Das brasilianische Supermodel soll, Meldungen von TMZ zufolge, ihr drittes Kind bekommen haben. Der Vater des Babys ist ihr Freund, der Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (35), mit dem sie seit Juni 2023 offiziell liiert ist. Mutter und Kind seien "glücklich und gesund", hieß es in den Medienberichten. Gisele, die bereits zwei Kinder – die zwölfjährige Vivian Lake und den 15-jährigen Benjamin Rein – aus ihrer Ehe mit Football-Star Tom Brady (47) hat, hüllt sich über das Geschlecht und den Namen des Babys noch in Schweigen. Aber auch von der Seite ihres Ex-Mannes gibt es positives Feedback. Tom ließ laut Page Six über einen Insider ausrichten, dass er ihr nur das Beste wünsche.

Während Gisele ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlägt, verarbeitet Tom offenbar noch die letzten Auswirkungen der Trennung, die im Oktober 2022 nach 13 Jahren Ehe offiziell wurde. Berichten zufolge fand er es anfangs überraschend, dass Gisele mit Joaquim eine neue Beziehung einging. Die beiden wurden erstmals Ende 2022 gemeinsam in Costa Rica gesichtet, wo er als Trainer für das Model und ihre Kinder tätig war. Lange Zeit betonte Gisele, dass sie und Joaquim nur Freunde seien, ehe sie ihre Beziehung im Sommer 2023 öffentlich machten. Insider beschreiben die beiden als "sehr glücklich", und ihre kleine Familie wächst nun weiter.

Gisele tritt selten an die Öffentlichkeit, wenn es um ihr Privatleben geht – doch in Interviews betont sie stets die Bedeutung von Harmonie und Familie. Auch zu Toms ältestem Sohn Jack, den er aus einer früheren Beziehung mit Bridget Moynahan (53) hat, pflegte Gisele immer ein freundschaftliches Verhältnis und bezeichnete sich selbst als "Bonus-Mama". Tom, der derzeit an seiner Karriere nach der NFL arbeitet, widmet sich ebenfalls seinen Kindern und steht angeblich immer noch in regelmäßigem Kontakt mit Gisele. Trotz neuer Beziehungen scheint also zumindest im familiären Kontext noch viel Verbundenheit zwischen den Ex-Partnern zu bestehen.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Januar 2025

