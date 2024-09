Tom Brady ist total glücklich mit neuen Job als NFL-Experte

Tom Brady (47) hat nach seinem zweiten Rücktritt als Footballspieler ein neues Kapitel in seinem Leben begonnen und arbeitet nun als NFL-Kommentator bei Fox Sports. Im Interview mit People betont der ehemalige Quarterback, dass er "sehr glücklich" in seinem neuen Job sei. Er habe seine kleine Auszeit zwar genossen, sei aber froh, jetzt wieder zu arbeiten: "Das macht mir Spaß, also kann ich mich nicht beklagen. [...] Mein Leben ist ziemlich erfüllt", betonte der Sportler. Er konzentriere sich darauf, bei Fox einen großartigen Job zu machen und seinen neuen Teamkollegen ein guter Partner zu sein.

Mit seiner neuen Stelle als NFL-Experte hat der 47-Jährige alle Hände voll zu tun. Trotz seines vollen Terminkalenders legt er großen Wert darauf, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. "Ich habe jetzt einen ziemlichen Vollzeitjob beim Fernsehen und bin immer noch ein Elternteil, und das ist eine Menge für uns alle", erklärt Tom im Interview und fügt hinzu: "Ich mache das, was ich am liebsten tue, nämlich mit meiner Familie und meinen Kindern zusammen zu sein und natürlich meinen beruflichen Verpflichtungen nachzukommen."

Der Footballstar hat sich nach 23 Spielsaisons und sieben gewonnenen Super Bowls Anfang 2023 zur Ruhe gesetzt. Ein Jahr zuvor hatte er sich schon einmal dazu entschieden, seine Profikarriere zu beenden, doch war noch einmal für eine letzte Saison zurückgekehrt. Danach gönnte er sich für ein paar Monate eine Pause. Diesen Monat feierte der US-Amerikaner dann sein Debüt als NFL-Experte, doch erntete viel Kritik. So beschwerte sich beispielsweise Radiomoderator Evan Roberts in seiner Sendung "Evan and Tiki": "Ich finde, er war furchtbar. Ich finde, er ist eine Schande für diesen Beruf. So schlecht ist er. Er ist einfach schrecklich."

Getty Images Tom Brady, Quarterback

Getty Images Tom Brady, Sportler

