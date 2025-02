Finale in Sicht: Welche Dschungelcamper sollen weiterkommen?

Das große Dschungelfinale rückt immer näher und die Reihen am Lagerfeuer lichten sich. An Tag 14 sind von einst zwölf Promis noch sechs übrig. Und heute stellt sich erneut die Frage: Wer soll in die nächste Runde? Eng wird es heute vielleicht für Edith Stehfest. Die Schauspielerin sorgte in den vergangenen Tagen für jede Menge Zoff und kam auch bei den Zuschauern nicht so gut an – die Unzufriedenheit der Fans ging so weit, dass sie sich wunderten, wie es sein kann, dass Edith überhaupt genug Anrufe bekommt. Maurice Dziwak (26) wackelte zuletzt ebenfalls immer mal wieder. Auch wenn der Realitystar sich im Camp nahbar zeigt, enttäuschte er das Publikum mit weinerlichen Reaktionen bei den Prüfungen. Besser lief es da bei Lilly Becker (48). Die Ex von Boris Becker (57) gab in bisher jeder Challenge ihr Bestes und zog gnadenlos durch, völlig egal, wie viele Sterne am Ende dabei rauskamen.

Einer, der sich zum überraschenden Zuschauerliebling mauserte, ist Pierre Sanoussi-Bliss. Auch wenn der Schauspieler im Camp mit seinen spitzen Bemerkungen und seinem trockenen Berliner Humor immer wieder aneckt, mögen die Fans ihn umso mehr. Bisher kam er sicher in jede neue Runde. Timur Ülker (35) galt bis vor einigen Tagen ebenfalls als Favorit auf die Dschungelkrone. Bis auf den Streit mit Maurice ließ er zuletzt aber nicht viel von sich sehen – ob ihn das jetzt seinen Platz am Lagerfeuer kostet? Bleibt noch Alessia Herren (23). Die Tochter von Willi Herren (✝45) gibt sich alle Mühe, in die Fußstapfen ihres Papas zu treten – und auch wenn sie hin und wieder mal zickt, zeigt sie sich offenbar von einer sympathischen Seite, denn auch sie hat im Netz viele Fans.

Donnerstagabend musste Anna-Carina Woitschack (32) das Dschungelcamp verlassen. Die Schlagersängerin zitterte zusammen mit Alessia, bekam aber letztlich die wenigsten Anrufe. Warum die Zuschauer sie rauswählten, könnte viele Gründe haben. In ihrer letzten Prüfung zusammen mit Jörg Dahlmann (66) schaffte sie es nicht, ihre Angst zu überwinden und brach ab. Während die meisten ihrer Mitstreiter dafür Verständnis hatten, war eine mehr als unzufrieden: Edith machte ihrem Ärger auch deutlich Luft. Dadurch kam es zum Streit zwischen den beiden. Anna-Carina schien zudem ein wenig hintenüberzufallen: Zwar erzählte sie von ihrem Ex Stefan Mross (49), hielt sich aber sonst in der Gruppe eher zurück – vielleicht war sie dem Publikum zu langweilig.

RTL Sam Dylan, Lilly Becker und Co., Dschungelcamper 2025

RTL Der Dschungelcamp-Cast 2025

