Das sagen die Fans zu Maurice' vergeigter Dschungelprüfung

Das lief nicht wie geplant: In der heutigen Folge des Dschungelcamps wurden Maurice Dziwak (26) und Lilly Becker (48) für die Prüfung ausgewählt – allerdings sind sie mit keinem einzigen Stern zurück ins Camp gekommen. Der Reality-TV-Star hat die Prüfung aus Panik abgebrochen. Im Netz ruft das gemischte Reaktionen hervor. Unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts der Show schreiben die User: "Das war die witzigste Prüfung bisher. Ich habe Schmerzen vor Lachen" und "Maurice war so unangenehm bei der Prüfung. Fremdscham ohne Ende." Dass er während der Prüfung so Angst hatte und sich vorher die ganze Zeit als "Löwen" betitelte, sorgt besonders für Gesprächsstoff. "Und so jemand nennt sich Löwe…peinlich", tadelt ein Nutzer in den Kommentaren.

In der aktuellen Staffel werden so viele Prüfungen wie nie zuvor von den Teilnehmern abgebrochen. Das bemängeln auch die Fans der Show. "In der nächsten Staffel muss eine Regel kommen, dass die Kandidaten noch härter bestraft werden, wenn jemand eine Prüfung abbricht…", schreibt jemand im Netz, während andere meinen: "Hab mich zwar kaputt gelacht, aber ich bin so enttäuscht dieses Jahr! Andauernd werden die Prüfungen abgebrochen - früher war das mal das Highlight jeder Folge. Da muss dringend eine neue Regel her." Andere können jedoch verstehen, dass Maurice in der kleinen Kammer seiner Prüfung Angst bekommen hat.

Maurice ist natürlich nicht der Einzige, der in dieser Staffel schon die magischen Worte "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" gerufen hat und somit eine Prüfung abbrach. Auch Anna-Carina Woitschack (32) und Sam Dylan (33) haben das bereits hinter sich – letzterer sogar mehrfach. Dass es auch diesmal kein Essen für die Camper gibt, kommt natürlich nicht so gut an. Doch Maurice rechtfertigt sich nur: "Was soll ich machen, ich konnte nichts sehen. Ich kann nicht ins Ungewisse tauchen."

RTL Maurcie Dziwak und Jörg Dahlmann, Dschungelcamper 2025

RTL / Boris Breuer Maurice Dziwak, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

