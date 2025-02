Im Knast: Baby-News machten Menowin Fröhlich "sehr traurig"

Menowin Fröhlich (37), bekannt aus der Casting-Show Deutschland sucht den Superstar, erlebte hinter Gittern ein Wechselbad der Gefühle. Während seiner erneuten Inhaftierung im Jahr 2023, aufgrund einer widerrufenen Bewährung, erreichte ihn eine Überraschungsnachricht von seiner Ehefrau Şenay (34): Er wird wieder Vater, und zwar von Zwillingen! Die Neuigkeit löste in ihm zunächst tiefe Traurigkeit aus. "Ich war wirklich sehr traurig, weil ich so am Boden zerstört war darüber", gestand der Sänger gegenüber RTL. Zu dem Zeitpunkt war Menowin bereits Vater von sechs Kindern und fühlte sich der neuen Verantwortung hinter schwedischen Gardinen nicht gewachsen.

Dabei hatte er gerade daran gearbeitet, sein Leben neu zu ordnen. Die Nachricht von den Zwillingen weckte gemischte Gefühle in ihm – aber vor allem anfangs zermürbende Selbstvorwürfe. "Weil ich mir gedacht habe: Du kannst deine Frau nicht unterstützen", erklärte er gegenüber dem Sender. Die Schwangerschaft seiner Frau Şenay verpasste Menowin zu großen Teilen. Erst kurz vor dem Geburtstermin der Zwillinge wurde er aus der Haft entlassen. Am 26. März 2024 erblickten die beiden Mädchen das Licht der Welt. Seitdem schwebt die Familie auf Wolke sieben. "Meine kleine Elishjana und meine Acelya sind zweieiige Zwillinge. Die eine sieht komplett aus wie Şenay, die andere sieht komplett aus wie ich", erzählte der stolze Vater.

Der einstige Casting-Star, der 2010 bei "Deutschland sucht den Superstar" einem breiten Publikum bekannt wurde, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Ob hohe Schulden, Suchtprobleme oder Haftstrafen – Menowin gab sich dennoch stets kämpferisch. Besonders in den letzten Jahren zeigte der Musiker beeindruckende Fortschritte: Er verlor knapp 80 Kilo und versuchte, sein Leben grundlegend zu verändern. Mit der erneuten Vaterschaft hat sich der Fokus des achtfachen Vaters nun weiter auf die Familie verschoben, die für ihn offenbar alles bedeutet. Seine Zwillinge bezeichnet er voller Liebe als "den krassesten Wahnsinn meines Lebens".

Anzeige Anzeige

Instagram / senayfroehlich Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020

Anzeige Anzeige

TikTok / menowin_offiziell Menowin Fröhlich im Januar 2025

Anzeige Anzeige