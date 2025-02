Möchte Sarah Liebich im TV nach der großen Liebe suchen?

Sarah Liebich ist seit ihrer Trennung von Nico Legat (26) im Sommer 2024 single – und wieder bereit für die große Liebe, wie sie vor wenigen Tagen gegenüber Promiflash beim Mates-Date-Event verriet. Die ehemalige Temptation Island-Bekanntheit hat sich sogar bereits auf die Partnersuche begeben – doch bisher ohne Erfolg. "Ich date hier und da mal, aber da war bisher leider noch nichts bei, was jetzt Potenzial für was Neues hätte", resignierte die 25-Jährige. Könnte sich Sarah denn vorstellen, auch neue Wege zu gehen und möglicherweise im Fernsehen nach der großen Liebe zu suchen? "Ich könnte mir grundsätzlich Dating im TV schon vorstellen", gab die Influencerin an.

Für Sarah wäre das eine ganz neue Erfahrung, da sie zwar bereits an Reality-TV-Shows teilgenommen, jedoch noch nie an Datingformaten mitgewirkt hat. Ob sie im Fernsehen wirklich ihren Mister Right finden könnte, bezweifelte die 25-Jährige jedoch: "Ich bin mir aber unsicher, ob es möglich ist, [im TV] die große Liebe zu finden." Trotzdem würde die Ex-Freundin von Nico Legat dem Ganzen eine Chance geben. "Ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen", zeigte sie sich positiv gestimmt.

In der Vergangenheit hatte Sarah nicht immer Glück in der Liebe. Im Jahr 2023 nahm die Nordrhein-Westfälin an der fünften Staffel von "Temptation Island" teil und stellte gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Nico ihre Beziehung auf die Probe. Das ging jedoch so richtig nach hinten los, denn der Sohn von Ex-Kicker Thorsten Legat (56) betrog seine Liebste gleich mehrfach vor laufenden Kameras.

Sarah Liebich, Realitystar

Sarah Liebich und Nico Legat bei "Prominent getrennt"

