Ex Sarah Liebich äußert sich zu Nico Legats Entzug in Klinik

In zahlreichen Reality-TV-Shows feierte Thorsten Legats (56) Sohn Nico (27), was das Zeug hält. Partyexzesse standen für den 27-Jährigen auf dem Tagesprogramm. Doch das gehört nun der Vergangenheit an. Seit Anfang des Monats befindet sich Nico in einer Entzugsklinik, um gegen seine Alkoholsucht vorzugehen. Seine Ex-Freundin Sarah Liebich, mit der er alles andere als im Guten auseinandergegangen ist, drückt ihm auf dem Weg zur Nüchternheit die Daumen. "Als ich das mit der Entzugsklinik gesehen habe, habe ich mich grundsätzlich erst mal gefreut. Ich kenne ja Nicos Vergangenheit. Ich kenne die Probleme, die Nico hat", betont sie vielsagend im Promiflash-Interview auf Momo Chahines Geburtstags- und Releaseparty in Dortmund.

"Ich freue mich total für ihn, dass er in der Entzugsklinik ist. Und toi, toi, toi – hoffentlich kommt er da raus und findet wieder einen richtigen Weg, damit er noch eine schöne Zukunft hat", zeigt sich Sarah zuversichtlich. Von Nico wurde die Blondine vor laufenden Kameras betrogen: Ihre gemeinsame Teilnahme an dem TV-Format Temptation Island scheiterte kläglich. Doch die Influencerin scheint keinen Groll zu hegen. Ganz im Gegenteil: Sie wünscht ihrem Ex-Freund nur das Beste.

Nico ist mittlerweile wieder in festen Händen. Seit März dieses Jahres geht der ehemalige Das große Promi-Büßen-Kandidat zusammen mit seiner Reality-TV-Kollegin Nina Kristin (43) durchs Leben. Gegenüber dieser neuen Beziehung zeigte sich Sarah anfangs jedoch skeptisch. "Ich glaube, die Beziehung hält maximal für ein paar Artikel und eine TV-Show", erklärte sie vor wenigen Wochen im Promiflash-Interview. Inzwischen scheint sich auch da ihre Meinung geändert zu haben: "Auch die Sache mit Nina Kristin. Mittlerweile ist viel Zeit vergangen und ich wünsche Nico nur das Beste."

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

