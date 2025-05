Sarah Liebich meint: Ex Nicos Probleme kamen nach Trennung

Sarah Liebich packt aus über die aktuellen Probleme ihres Ex-Partners Nico Legat (27). Die beiden Realitystars waren drei Jahre lang ein Paar, bis Nico sie bei Temptation Island vor laufenden Kameras betrogen hat. Nun kämpft der Sohn von Thorsten Legat (56) mit Alkohol- und Drogenproblemen und befindet sich deswegen in einer Entzugsklinik. Bei einer Party zum Geburtstag und Release von Momo Chahine spricht Sarah mit Promiflash darüber, welche Erfahrungen sie mit Nico in dieser Hinsicht gemacht hat. "In unserer Beziehung war das überhaupt nicht so", beteuert sie.

Im Interview mit Promiflash schildert Sarah, dass sie Nico nur selten betrunken gesehen habe, aber wenn es dazu kam, sei es sehr extrem gewesen. "Es gab nicht so einen normalen Weg", erklärt sie und beschreibt: "Es gab immer nur diese richtig krasse Schiene. Also dieses richtig krankhafte Besoffenensein, dieses ekelhafte Besoffenensein." Da es innerhalb ihrer dreijährigen Beziehung aber nur viermal zu dieser Situation gekommen sei, habe Sarah das Verhalten ihres damaligen Partners nie als krankhaft abgespeichert.

Aktuell befindet sich Nico in einer Suchtklinik, um seine Probleme mit Alkohol und Drogen in den Griff zu bekommen. Er hat öffentlich eingeräumt, dass er diesen Schritt hätte früher gehen sollen, um sich und anderen einiges an Leid zu ersparen. Nach der Trennung von Sarah ist er seit Kurzem mit seiner Partnerin Nina Kristin (43) liiert. Seine Entscheidung zur Entgiftung folgt offenbar auf eine schwierige Phase, doch Nico zeigt sich entschlossen, an seinen Problemen zu arbeiten und einen Neustart zu wagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Realitystar Nico Legat, Mai 2025