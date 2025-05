Bald in festen Händen? Sarah Liebich lernt jemanden kennen

Seit Juli 2024 geht Sarah Liebich als Single durchs Leben. Die Hoffnung, die große Liebe zu finden, hat die ehemalige Temptation Island-Kandidatin jedoch nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil: Wie sie im Interview mit Promiflash verrät, ist sie fleißig am Daten. "Also ich date auf jeden Fall – das habe ich aber auch immer getan", gibt die Blondine an. Doch damit nicht genug. Offenbar befindet sich Sarah aktuell in einer ernsteren Kennenlernphase: "Wer weiß, vielleicht habe ich jemanden gefunden, der auf jeden Fall auch Potenzial für mehr bietet. Mal schauen." Weitere Details behält die Influencerin jedoch lieber für sich.

Die 25-Jährige scheint eine genaue Vorstellung davon zu haben, was ihr potenzieller Partner mitbringen sollte. "Mir sind Eigenschaften wie Humor, Ehrlichkeit und besonders Vertrauen da sehr, sehr wichtig", beschrieb Sarah im vergangenen Monat im Promiflash-Interview ihren Traummann. Zielstrebigkeit, zukunftsorientiertes Denken und dass die Person sich mit ihren Freunden und ihrer Familie versteht, seien der TV-Bekanntheit ebenfalls wichtig. Ob ihr aktuelles Date all diese Punkte erfüllt?

In der Vergangenheit hat Sarah bereits den einen oder anderen Frosch geküsst. Von Februar bis Juli 2024 hatte die Influencerin einen Freund, mit dem es nach eigenen Angaben jedoch einfach nicht mehr gut lief. Zuvor war sie mit Thorsten Legats (56) Sohn Nico (27) zusammen. Doch auch diese Beziehung endete unschön: In der TV-Show Temptation Island im Jahr 2023 betrog Nico Sarah vor laufenden Kameras – und das sogar mehrfach.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

Anzeige Anzeige

Prominent getrennt, RTL Nico Legat und Sarah Liebich bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige